Als Apple im Rahmen seines Special Events die neue Apple Watch 11, Apple Watch SE 3 und Apple Watch Ultra 3 angekündigt hat, wurde auch eine neue Softwarefunktion für diese Modelle vorgestellt. Die Rede ist vom Schlafindex. Wie sich nun herausstellt, steht dieses Feature nicht nur für die neuen Modelle, sondern auch für ältere Modelle zur Verfügung.

Diese älteren Apple Watch Modelle unterstützen den Schlafindex

Mit der Apple Watch könnt ihr seit mehreren Jahren euren Schlaf im Blick behalten, wichtige Gesundheitswerte wie die Herzfrequenz, die Temperatur am Handgelenk, den Blutsauerstoff und die Atemfrequenz messen und sogar potenzielle Schlafapnoe erkennen. Mit watchOS 26 führt Apple den neuen Schlafindex ein. Dieser kann euch dabei helfen, die Qualität eures Schlafs zu verstehen.

Die Schlafqualität wird von vielen Faktoren beeinflusst, darunter Dauer, Einheitlichkeit der Schlafenszeiten, wie oft jemand aufwacht und wie viel Zeit jemand in den einzelnen Schlafphasen verbringt. Ihr erhaltet nach jeder Nacht einen Gesamtwert und eine Einstufung in der Schlaf-App. So erfahrt ihr, welche Prioritäten ihr setzen solltet, um euren Schlaf zu verbessern.

Die gute Nachricht ist, dass de Schlafindex nicht nur für die Apple Watch Ultra 3, Apple Watch 11 und Apple Watch SE 3 zur Verfügung steht, sondern auch für ältere Modelle. Das Unternehmen schreibt

Der Schlafindex ist mit watchOS 26 für die Apple Watch Series 6 oder neuer, die Apple Watch SE (2. Generation) oder neuer und alle Apple Watch Ultra Modelle verfügbar, die mit einem iPhone 11 oder neuer mit iOS 26 gekoppelt sind.

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass alle Apple Watch Modelle, die mit watchOS 26 laufen, die neue Funktion erhalten. Vor dem ins Bett gehen, solltet ihr allerdings den Akkustand der Smartwatch im Auge behalten.