Apple hat gestern das neue iPhone Air präsentiert. Dieses ist mit nur 5,64mm das dünnste iPhone, welches Apple jemals auf den markt gebracht hat. Im Vergleich dazu misst das iPhone 17 7,95mm, das iPhone 17 Pro ist 8,75 dick und das iPhone 17 Pro Max kommt ebenfalls auf 8,75mm. Bereits im Vorfeld der Ankündigung des iPhone Air gab es die Sorge, dass die Akkulaufzeit des Gerätes stark beschränkt ist, immerhin ist das Gehäuse ziemlich dünn und der Platz für den Akku mehr als gering. Diese Befürchtung hat sich allerdings nicht bewahrheitet und das iPhone Air bietet eine deutlich längere Akkulaufzeit als angenommen.

iPhone Air: Akkulaufzeit deutlich besser als gedacht

Das Gehäuse des iPhone Air ist mit seinen 5,64mm ziemlich dünn und so musste Abstriche machen. Ein Großteil der Technik ist im Kamera-Plateau auf der Rückseite verbaut. Apple setzt auf eine Single-Kamera und die Kapazität des Akkus ist mit 3.149mAh verhältnismäßig gering.

Während der Keynote betonte Apple mehrfach, dass man an vielen Ecken und Kanten Optimierungen vorgenommen hat, um die Akkulaufzeit zu steigern. Hier reden wir nicht zwangsläufig von den Software-Optimierungen von iOS 26 (u.a. ein dynamischer Energiesparmodus), sondern auch von Hardware-Optimierungen. Der A19 Pro – der auf einer fortschrittlichen 3nm Fertigungstechnik basiert – ist sparsamer den je. Der Apple N1 Chip, der Wi-Fi 7, Bluetooth und Thread vereint, ist energieeffizienter als bisher verbaute Netzwerk-Chips und der Apple C1X 5G-Chip ist bis zu doppelt so schnell im Vergleich zum C1 und bei gleichen Mobilfunktechnologien sogar schneller als das Modem im iPhone 16 Pro, während es insgesamt 30 Prozent weniger Strom verbraucht. Damit ist es das energieeffizienteste Modem in einem iPhone.

Blicken wir auf die Angaben, die Apple zur Akkulaufzeit bei der Videowiedergabe macht:

iPhone Air: 27 Stunden (gestreamt: 22 Stunden)

iPhone 17 Pro Max: 37 Stunden (gestreamt: 33 Stunden)

iPhone 17 Pro: 30 Stunden (gestreamt: 27 Stunden)

iPhone 16 Pro: 27 Stunden (gestreamt: 22 Stunden)

iPhone 16: 22 Stunden (gestreamt: 18 Stunden)

Mit diesen Werten liegt das iPhone Air bei der Akkulaufzeit auf dem Niveau des iPhone 16 Pro. Gleichzeitig bietet das Gerät eine längere Akkulaufzeit als das iPhone 16. Wem die Akkulaufzeit beim iPhone Air nicht reicht, der kann auf das neue MagSafe Batteriepack setzen, welches Apple für das ultradünne iPhone entwickelt hat. Die Kapazitäten zu den einzelnen iPhone-Modellen haben wir euch hier hinterlegt.