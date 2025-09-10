Kaum sind die neue iPhone-Modelle angekündigt, so tauchen die ersten Benchmark-Tests auf. Konkret sind in der Geekbench 6 Datenbank A19 Pro Testergebnisse des iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone Air aufgetaucht.

iPhone 17 Pro & iPhone Air: erste Benchmark-Tests zum A19 Pro aufgetaucht

Glaubt man den ersten Geekbench 6 Benchmark-Ergebnissen, die bislang unbestätigt sind, so ist der A19 Pro des iPhone 17 Pro (Max) und iPhone Air bei der Multi-Core CPU rund 13 bis 15 Prozent schneller als der A18 Pro Chip der iPhone 16 Pro Modelle.

Blickt man auf die Grafikleistung des A19 Pro, so ist der Leistungssprung noch einmal deutlich größer. Noch einmal zur Erinnerung. Beim iPhone 17 Pro besitzt der A19 Pro eine 6-Kern GPU und beim iPhone Air eine 5-Kern GPU. Die 6-Kern GPU Variante des A19 Pro ist im Vergleich zum A18 Pro mit 6-Kern GPU satte 40 Prozent stärker. Die 5-Kern GPU Variante des A19 Pro ist im Vergleich zum A18 Pro mit 6-Kern GPU immer noch 15 Prozent leistungsstärker.

Apple bewirbt den A19 Pro beim iPhone 17 Pro wie folgt

Der A19 Pro ist der bisher leistungsfähigste iPhone Chip von Apple. In Kombination mit der von Apple entwickelten Dampfkammer liefert der A19 Pro eine bis zu 40 Prozent höhere konstante Performance für iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max im Vergleich zur vorherigen Generation – perfekt für Gaming, Videoschnitt oder das Ausführen großer Sprachmodelle direkt auf dem Gerät. Die 6‑Core CPU ist die schnellste CPU in einem Smartphone, und bei der 6‑Core GPU Architektur sind Neural Accelerators in jeden GPU Kern integriert, außerdem sind Cache und Speicher größer als beim A18 Pro. Die GPU arbeitet mit der neuen 16‑Core Neural Engine zusammen und stellt genug Leistung für KI Modelle, beeindruckende Grafik und AAA Gaming Titel wie Arknights: Endfield bereit, mit Hardware be­schleunigtem Raytracing und höheren Bildraten.

Benchmark-Tests sind das eine, die Leistung im Alltag das andere. In den kommenden Wochen werden die ersten Reviews zum iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone Air veröffentlicht. Dann werden wir wissen, wieviel Leistung die neuen Geräte im Gepäck haben.