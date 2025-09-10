Kurz nach der Vorstellung der neuen iPhone 17 Modelle hat Apple die offiziellen Akkukapazitäten bekannt gegeben. Grundlage hierfür ist die Kennzeichnungspflicht innerhalb der EU, die eine Veröffentlichung dieser technischen Daten vorschreibt. Die Werte bestätigen teilweise signifikante Änderungen gegenüber der Vorgängergeneration.

Akku-Kapazität aller iPhone 17 Modelle

Insbesondere die Pro-Modelle profitieren von einer gesteigerten Kapazität. Das iPhone 17 Pro verzeichnet mit 4.252 mAh einen Zuwachs von fast 19 Prozent. Damit reagiert Apple auf einen häufig genannten Kritikpunkt vergangener Jahre. Das iPhone 17 Pro Max überschreitet mit 5.088 mAh erstmals die 5.000-mAh-Grenze, was einer Steigerung von 8,6 Prozent entspricht. Das Standardmodell iPhone 17 erhält mit 3.692 mAh eine moderate Erhöhung von rund 4 Prozent.

Eine strategische Neuausrichtung zeigt sich beim iPhone Air, welches das Plus-Modell ersetzt. Mit 3.149 mAh verfügt es im Vergleich zum iPhone 16 Plus (4.674 mAh) über eine deutlich geringere Akkukapazität, was bei dem dünnen Design jedoch nicht überrascht. Für Nutzer mit höherem Energiebedarf bietet Apple ein optionales MagSafe Battery Pack an, das für das Air-Modell entwickelt wurde.

Hier sind die offiziellen Werte im Überblick:

iPhone 17: 3.692 mAh (+3,7 % gegenüber iPhone 16)

iPhone Air: 3.149 mAh

iPhone 17 Pro: 4.252 mAh (+18,7 % gegenüber iPhone 16 Pro)

iPhone 17 Pro Max: 5.088 mAh (+8,6 % gegenüber iPhone 16 Pro Max)

Eine Unklarheit bleibt bestehen

Ein Detail ist noch nicht vollständig geklärt. Im Zuge der Vorstellung des iPhone 17 sagte Apple, dass die Modelle ohne SIM-Karten-Slot über leicht höhere Akku-Kapazitäten verfügen. Obwohl die veröffentlichten Werte mit früheren Datenbankeinträgen übereinstimmen, ist unklar, ob sie für die europäischen Modelle mit physischem SIM-Kartensteckplatz oder für die reinen eSIM-Varianten gelten. Da das iPhone Air global als reines eSIM-Gerät konzipiert ist, ist dessen Kapazität final. Bei den anderen Modellen werden spätestens die ersten iPhone 17 Teardowns die tatsächliche Kapazität offenbaren.