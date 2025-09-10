Was lange währt, wird endlich umgesetzt. Spotify hat nach einer gefühlten Ewigkeit des Wartens mit der Einführung von verlustfreiem Audio für alle Premium-Abonnenten begonnen. Das ursprünglich für 2021 versprochene Feature findet nun schrittweise seinen Weg zu den Nutzern und beendet eine lange Hängepartie für Musikliebhaber.

Ohne Aufpreis für den Premium-Tarif

Die beste Nachricht zuerst. Das Upgrade auf Lossless Audio kostet bestehende Premium-Kunden keinen Cent extra. Die erfreuliche Entscheidung ist vermutlich kein Zufall, sondern eine direkte Reaktion auf den Wettbewerb. Nachdem Apple vor einiger Zeit verlustfreies Audio ohne Aufpreis in Apple Music integriert hatte, zogen andere Anbieter schnell nach. Spotify stand damit unter erheblichem Druck, ein ähnliches Modell anzubieten, anstatt einen teureren HiFi-Tarif einzuführen, wie es ursprünglich gemunkelt wurde. Der Schritt von Apple hat den Markt für hochwertiges Musikstreaming nachhaltig verändert.

So funktioniert die neue Option

Premium-Nutzer werden per Benachrichtigung in der App über die Verfügbarkeit informiert. Die neue Qualitätsstufe lässt sich dann unkompliziert in den Einstellungen für die Medienwiedergabe aktivieren. Während des Streamings signalisiert ein kleines Lossless-Symbol in der Player-Ansicht, dass die Musik in bestmöglicher Qualität abgespielt wird. Laut Spotify steht fast der gesamte Musikkatalog in dem neuen Format zur Verfügung.

Lossless ist auf Mobilgeräten, Desktop-Computern und Tablets sowie auf vielen Geräten verfügbar, die Spotify Connect unterstützen, darunter Sony, Bose, Samsung, Sennheiser und weitere. Die Unterstützung für weitere Geräte, darunter solche von Sonos und Amazon, wird im nächsten Monat verfügbar sein.

Technisch setzt Spotify auf das etablierte FLAC-Format mit einer Auflösung von bis zu 24 Bit und 44,1 kHz. Für die meisten Hörer ist das ein gewaltiger Sprung nach vorn. Im direkten Vergleich zur Konkurrenz zeigt sich hier jedoch eine kleine Schwäche. Apple Music, Tidal oder Qobuz bieten bis zu 24 Bit und 192 kHz.