Mit der Ankündigung der neuen iPhone-Modell setzt Apple auch auf neue Prozessoren. So wurden gestern der A19 und A19 Pro für das iPhone 17 Lineup eingeführt. Insgesamt setzt Apple auf drei Varianten dieser Chips, die allesamt auf einem fortschrittlicheren 3-Nanometer-Verfahren basieren.

Unterschiede: A19 vs. 19 Pro

Beim iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Mac setzt Apple auf einen A19 Pro Chip mit 6-Core CPU und 6-Core GPU. Beim iPhone Air kommt ebenfalls der A19 Pro zum Einsatz, allerdings mit einem GPU-Kern weniger. Beim iPhone 17 verbaut Apple den A19-Chip.

A19: 6-Core CPU, 5-Core GPU

A19 Pro: 6-Core CPU, 5-Core GPU

A19 Pro: 6-Core CPU, 6-Core GPU

Bei allen A19-Chips setzt Apple auf Neural Accelerators in jeden GPU Kern, die die täglichen Workflows und die Leistung lokaler KI-Modelle wie Siri auf dem Gerät steigern. Es gibt auch eine aktualisierte 16-Kern-Neural-Engine, eine aktualisierte Display-Engine und einen aktualisierten Bildsignalprozessor.

Der A19 Pro ist der bisher leistungsfähigste iPhone Chip von Apple. In Kombination mit der von Apple entwickelten Dampfkammer liefert der A19 Pro eine bis zu 40 Prozent höhere konstante Performance für iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max im Vergleich zur vorherigen Generation