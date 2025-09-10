Als Apple im Juni auf der WWDC eine Vorschau auf watchOS 26 präsentierte, stellte das Unternehmen keine neuen Zifferblätter vor. Zusammen mit der Vorstellung der neuen Apple Watch Modelle hat Apple nun jedoch vier neue Designs enthüllt, die bald auf vielen Handgelenken zu sehen sein werden.

Neue Zifferblätter für die Apple Watch

Das Zifferblatt „Exactograph“ ist eine moderne Interpretation klassischer Regulatoruhren. Es trennt Stunden, Minuten und Sekunden auf separate Anzeigen, was eine besonders präzise Zeitmessung ermöglicht. Deutlich verspielter kommt „Flow“ daher. Hier scheinen die Ziffern aus flüssigem Glas zu bestehen und verformen sich dynamisch bei jeder Bewegung des Handgelenks.

Speziell für die Apple Watch Ultra wurde „Waypoint“ entwickelt. Das Zifferblatt fungiert als Live-Kompass und zeigt die eigene Position relativ zu in Karten gespeicherten Orten oder Sehenswürdigkeiten an. Besitzer einer Apple Watch Hermès dürfen sich auf „Faubourg Party“ freuen. Das Zifferblatt zeigt animierte Charaktere, deren Erscheinen von der Tageszeit und den Bewegungen des Trägers abhängt.

Verfügbarkeit

Das Update auf watchOS 26 erscheint für alle Nutzer am Montag, dem 15. September. Während „Waypoint“ und „Faubourg Party“ den jeweiligen Ultra und Hermès Modellen vorbehalten bleiben, stehen „Exactograph“ und „Flow“ allen Nutzern zur Verfügung, deren Apple Watch mit watchOS 26 kompatibel ist. Auch das beliebte Fotos-Zifferblatt erhält durch das neue Liquid Glass Design eine willkommene Auffrischung, wodurch die Fotos besser zur Geltung kommen. Die neu gestaltete Zifferblattgalerie soll die Auswahl und Anpassung der Designs zudem erleichtern.