Apple hat vergangenen Dienstag die neuen AirPods Pro 3 angekündigt und direkt zur Vorbestellung über den Apple Online Store freigegeben. Mittlerweile können die Kopfhörer auch über weitere Verkaufskanäle vorbestellt werden. Ab sofort nimmt auch Amazon Vorbestellungen für die AirPods Pro 3 entgegen.

AirPods Pro 3 ab sofort bei Amazon erhältlich

Auch wenn sich die AirPods Pro 3 bereits vorbestellen lassen, müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden, bis diese offiziell im Handel erscheinen. Offizieller Verkaufsstart ist der 19. September 2025.

Während der Apple Online Store mittlerweile eine Lieferzeit von zwei bis drei Wochen für die AirPods Pro 3 angibt, haben wir einen Tipp, wie ihr euch die Kopfhörer direkt zum Verkaufsstart sichern könnt. Vorbestellungen bei Amazon werden zum aktuellen Zeitpunkt noch pünktlich zum 19. September 2025 ausgeliefert.

Apple beschreibt die AirPods Pro 3 unter anderem wie folgt

Apple hat die AirPods Pro 3 vorgestellt, und bringt die beliebtesten Kopfhörer der Welt auf ein völlig neues Level. Die AirPods Pro 3 liefern eine unglaubliche Soundqualität und die weltbeste Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) bei In-Ear Kopfhörern. Sie entfernt bis zu doppelt so viele Geräusch­e im Vergleich zur vorherigen Generation der AirPods Pro und bis zu 4-mal mehr als die ursprünglichen AirPods Pro. Das neue Design der AirPods Pro 3 sorgt für einen noch besseren Sitz und liefert einen stabileren Halt bei Aktivitäten wie Laufen, HIIT, Yoga und mehr. Zum ersten Mal können Nutzer mit den AirPods Pro 3 ihre Herzfrequenz messen und mit dem neuen Erlebnis in der Fitness App auf dem iPhone über 50 Trainingsarten tracken.

Die AirPods Pro 3 sind für 249 Euro erhältlich.