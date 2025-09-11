Apple hat das „Awe Dropping“-Event am Dienstag nicht nur genutzt, um neue iPhone- -und Apple Watch Modelle anzukündigen, sondern mit den AirPods Pro 3 auch neue In-Ear-Kopfhörer auf den Märkt zu bringen. Die AirPods Pro 3 lassen sich bereits vorbestellen und feiern am 19. September ihren Verkaufsstart. Bei diesem Model setzt Apple auf schaumstoffverstärkte Ohreinsätze in 5 Größen. Ein Ladekabel liegt dem Lieferumfang nicht bei.

AirPods Pro 3: Apple setzt auf schaumstoffverstärkte Ohreinsätze in 5 Größen

Beim Special Event machte Apple darauf aufmerksam, dass das Unternehmen bei den AirPods Pro 3 auf ein neues Design für einen besseren Halt in den Ohren setzt. Laut Apple basieren die neuen Kopfhörer auf über 10.000 Ohrscans und mehr als 100.000 Stunden Anwendungsstudien, um den sichersten Halt und die beste Passform zu haben, die es je bei AirPods gegeben hat.

Apple schreibt

Um die verbesserte Passform noch mehr Menschen zugänglich zu machen, ist die interne Architektur komplett überarbeitet worden, um die AirPods kleiner zu machen. Die äußere Geometrie des Ohreinsatzes ist zur Mitte des Gehäuses hin ausgerichtet worden, um die Stabilität zu erhöhen – dieses Design basiert auf einem einzigartigen Datensatz von über 300 Millionen Datenpunkten. Mit den neuen schaumstoffverstärkten Ohreinsätzen, die es jetzt in fünf Größen gibt – einschließlich der neuen Größe XXS –, haben die AirPods Pro 3 einen außergewöhnlichen Sitz im Ohr. Sie sind nach IP57 vor Schweiß und Wasser geschützt und so entwickelt worden, dass sie besonders robust sind und auch anspruchsvolle Workouts und unvorhergesehene Wetterbedingungen mitmachen.

Ehrlicherweise hatten wir bis dato bei den AirPods Pro 2 keinerlei Probleme beim Halt in den Ohren. Wir sind gespannt, wie sich das neue Design der AirPods Pro 3 auf unsere Ohren auswirkt.

Kein Ladekabel im Lieferumfang

Apple macht auf seiner Webseite darauf aufmerksam, dass im Lieferumfang der AirPods Pro 3 kein USB-C Ladekabel oder Netzteil enthalten ist.

Hierüber kann kann sicherlich geteilter Meinung sein. Wir sind allerdings der Auffassung, dass dies überhaupt kein Problem darstellt. Durch den einheitlichen USB-C Anschluss bei zahlreichen Geräten, sollte das notwendige Equipment vorhanden sein. Zudem können die AirPods Pro 3 bzw. das Case drahtlos geladen werden. Netzteil und Ladekabel sind in unseren Augen im Lieferumfang überflüssig.