Als wir nach der Apple Keynote am vergangenen Dienstag einen kleinen Streifzug durch den Apple Online Store getätigt haben, sind uns verschiede Zubehörartikel aufgefallen, die als „neu“ markiert warten. Neben diversen iPhone-Cases und Apple Watch Armbänder fiel uns auch ein neues MagSafe-Ladegerät auf.

Apple bringt neues MagSafe-Ladegerät mit Qi2 25W-Zertifizierung auf den Markt

Im Apple Online Store steht ein neues MagSafe Ladegerät bereit. Im Grunde sind es zwei neue MagSafe-Ladegeräte, da Apple dieses in der 1 Meter Variante (49 Euro) und als 2 Meter Variante (59 Euro) anbietet.

Soweit wir das überblicken können, ist die einzige Änderung beim neuen MagSafe-Ladegerät die Unterstützung von Qi2 25W, auch bekannt als Qi 2.2. Mit dieser Zertifizierung kann das neue MagSafe-Ladegeräe kompatible Geräte drahtlos mit bis zu 25W aufladen, während die vorherige Version des MagSafe-Ladegeräts lediglich alle iPhone 16- und iPhone 17-Modelle (Ausnahme iPhone 16e) mit 25W aufladen könnte.

Mit dem kommenden Update auf iOS 26 unterstützen alle iPhone 16- und iPhone 17-Modelle (Ausnahme iPhone 16e) Qi2 25W. Dies bedeutet, dass ihr die genannten Geräte auch mit Qi2 25W Ladegeräten von Drittanbietern mit 25W aufladen könnt.