Apple erweitert seinen Reparatur-Assistenten und bringt diesen mit dem Update auf macOS Tahoe auch auf den Mac. Im vergangenen Jahr stellte Apple seinen Reparatur-Assistenten für das iPhone und das iPad zur Verfügung.

Apple Reparatur-Assistent erscheint unter macOS Tahoe

Was hat es mit dem Apple Reparatur-Assistenten auf sich? Auf dem iPhone hilft das Tool zum Beispiel bei der Konfiguration von Funktionen wie True Tone und automatischer Helligkeitseinstellung. Ebenso stellt er beim Austausch der Batterie sicher, dass die Funktion zur Anzeige des Batteriezustands korrekt funktioniert. Aber auch bei der Kalibrierung von Ersatzteilen wie Rückglas, TrueDepth Kamera und Komponenten der Rückkamera kommt der Assistent zum Einsatz.

Das Dienstprogramm benötigt macOS Tahoe und einen Mac mit Apple Silicon. Anwender können über die Systemeinstellungen -> Allgemein -> Info auf den Reparaturassistenten zugreifen, wo nach erkannten Reparaturen ein Abschnitt „Teile und Service“ angezeigt wird.

Apple plant, Mac-Originalteile noch in diesem Jahr unabhängigen Reparaturwerkstätten zur Verfügung zu stellen. Das Update unterstützt das Self Service Repair Programm des Unternehmens, indem es zuvor ersetzten, nicht kalibrierten Teilen ermöglicht, die Zuverlässigkeitsstandards von Apple zu erfüllen. macOS Tahoe erscheint am 15. September.