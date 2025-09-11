Apple TV+ feiert mit der Serie „KRANK Berlin“ seine ersten deutschen Preise. Mit sechs Nominierungen beim Deutschen Fernsehpreis deutete sich bereits an, dass Apples Streamingdienst bei der Preisverleihung durchstarten könnte. Jetzt ist klar, dass sich die Serie gleich zwei Preise sichern konnte. Passend zum großen Erfolg kündigte Apple auch eine zweite Staffel von „KRANK Berlin“ an.

Apple TV+ hat die beste Drama-Serie

„KRANK Berlin“ wurde als beste Drama-Serie und für die beste Kamera Fiktion ausgezeichnet, was ein großer Erfolg für Apple in Deutschland darstellt. Dabei sah es anfangs sogar so aus, dass „KRANK Berlin“ noch während der Produktion scheitern würde. Die düstere und gesellschaftlich relevante Serie wurde zunächst von Sky produziert und nach dem Ausstieg des Senders gemeinsam von ZDF und Apple TV+ weitergeführt. Ein kluger Schritt, wie sich spätestens jetzt zeigt.

Die Serie begleitet die Leitung einer chaotischen Notaufnahme im überfülltesten Krankenhaus Berlins. Schnell wird deutlich, dass die Arbeit in dem Krankenhaus keine leichte Aufgabe für die junge Dr. Parker ist. Als sie versucht, notwendige Reformen durchzusetzen, sieht sich Parker mit dem Widerstand des unterbezahlten, schlecht ausgestatteten und chronisch übermüdeten Krankenhauspersonals konfrontiert, das nur mit einer unverzichtbaren Portion schwarzen Humors durchhält. Doch angesichts eines zunehmend gnadenlosen Gesundheitssystems muss das angeschlagene Team seine Differenzen beiseitelegen und zusammenhalten, um Leben zu retten.

Zweite Staffel von „KRANK Berlin“

Das Team von „KRANK Berlin“ darf nach dem großen Erfolg beim Deutschen Fernsehpreis gleich nochmal feiern. So gab Apple TV+ in Zusammenarbeit mit dem ZDF bekannt, dass „KRANK Berlin“ um eine zweite Staffel verlängert wird. Die zweite Staffel soll aus acht Folgen bestehen und wird wieder auf Apple TV+ zu sehen sein.