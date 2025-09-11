Mit der Ankündigung der 2025er Apple Watch Familie bringt Apple in diesem Jahr gleich drei neue Apple Watch Modelle auf den Markt: Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch SE 3. Neben verschiedenen neuen Funktionen, die die neuen Modelle mit sich bringen, konnte Apple die Akkulaufzeit beim der Apple Watch 11 und Apple Watch Ultra 3 deutlich steigern.

Apple Watch 11 und Ultra 3: Akkulaufzeit wurde deutlich gesteigert

Im Rahmen des „Awe dropping“-Events hat Apple am Dienstag neue Apple Watch Modelle angekündigt und erfreulicherweise die Akkulaufzeit bei zwei von drei Modellen deutlich gesteigert. Blicken wir zunächst auf die Apple Watch Ultra 3. Diese bietet bei normalen Gebrauch eine Akkulaufzeit von bis zu 42 Stunden. Im Stromsparmodus sind es bis zu 72 Stunden. Im Vergleich dazu ermöglichte die Apple Watch Ultra 2 nur bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit (bis zu 72 Stunden im Stromsparmodus).

Apple schreibt zur Ultra 3

Die Energieeffizienz des LTPO3 Displays, das 5G Modem und die größere Batterie ermöglichen eine längere Batterielaufzeit. Die Apple Watch Ultra 3 hat eine Batterielaufzeit von bis zu 42 Stunden für die tägliche Nutzung, um Nutzer beim Training, bei Wettkämpfen oder im Alltag zu unterstützen. Im Stromsparmodus bietet sie weiterhin 72 Stunden Batterielaufzeit. Für kontinuierliches Tracking von Outdoor-Trainings hat die Apple Watch Ultra 3 jetzt 20 Stunden Batterielaufzeit im Stromsparmodus mit uneingeschränkten GPS Abfragen und Herzfrequenzmessungen.

Mit schnellem Laden könnt ihr die Apple Watch Ultra in 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent Laden. 15 Minuten Aufladen reichen für bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit.

Bei der Apple Watch 11 sind die Verbesserungen ähnlich. Diese bewirbt Apple mit bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit bei normalen Gebrauch und bis zu 38 Stunden im Stromsparmodus. Die Apple Watch 10 erreicht nur bis zu 18 Stunden. Schnelles Laden ermöglich es, die Apple Watch 11 in 30 Minuten von 0 auf 80 Prozent zu laden. 15 Minuten Aufladen reichen für bis zu 8 Stunden normale Nutzung.

Die Apple Watch SE 3 bietet bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit im normalen Gebrauch und bis zu 32 Stunden im Stromsparmodus.

