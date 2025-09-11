Am vergangenen Dienstag hat Apple die neue Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch SE 3 angekündigt. Alle neuen Apple Watch Modelle lassen sich seitdem über den Apple Online Store bestellen. Ab sofort könnt ihr eure Bestellung für die neuen Apple Watch Modelle auch bei Amazon platzieren.

Apple Watch 11, Ultra 3 und SE 3 ab sofort bei Amazon erhältlich

Die neuen Apple Watch Modelle sind da, zumindest können diese seit Kurzem vorbestellt werden. Den offiziellen Verkaufsstart feiern Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch SE 3 am 19. September 2025. Ab sofort könnt ihr die neuen Modelle auch bei Amazon bestellen.

Exemplarisch blicken wir auf die Apple Watch Ultra 3. Diese beschreibt Apple unter anderem wie folgt

Die Apple Watch Ultra 3 ist mit integrierter Kommunikation per Satellit entwickelt worden, damit Nutzer überall verbunden und sicher bleiben. Dadurch können sie Textnachrichten an einen Notdienst senden und ihren Standort teilen – selbst dann, wenn sie kein Netz haben. Die ultimative Uhr für Sport und Abenteuer kommt jetzt mit dem größten Apple Watch Display mit einer Always-On Bildwiederholrate von einem Hertz, 5G Mobilfunk, dem genauesten GPS in einer Sportuhr und bis zu 42 Stunden Batterielaufzeit sowie bis zu 72 Stunden im Stromsparmodus. Mitteilungen bei Anzeichen von chronischem Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt, liefern wegweisende Einblicke in die Gesundheit, und der Schlafindex hilft Nutzern, die Qualität ihres Schlafs zu verstehen. Updates für die Trainingsapp wie Workout Buddy – ein einzigartiges Fitnesserlebnis, das die Power von Apple Intelligence nutzt – bringen eine große Auswahl an fortschrittlichen Fitnessfeatures.

Die Apple Watch Ultra 3 ist ab 899 Euro in Titan Natur und Titan Schwarz erhältlich. Die Apple Watch Series 11 ist ab 449 Euro erhältlich und die Apple Watch SE 3 erhaltet ihr ab 269 Euro.

Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm Premium Smartwatch für Lauftraining und Kombinationssport... ROBUST UND FÜR JEDEN EINSATZ BEREIT – Die ultimative Watch für Sport und Abenteuer ist gemacht,...

HELLES, BRILLANTES DISPLAY – Das große und fortschrittliche Display gibt mehr Licht bei schrägen...

Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz und Sportarmband... BLUTHOCHDRUCK MITTEILUNGEN – Die Apple Watch Series 11 kann Anzeichen für chronischen...

KENN DEINEN SCHLAFINDEX – Mit dem Schlafindex kannst du einfach deinen Schlaf tracken. Du...