Crash – eine Marke von Klarmobil – hat eine Top-Aktion im 5G-Netz von Vodafone aufgelegt. Ihr erhaltet eine monatlich kündbare 20GB Allnet-Flat für nur 6,99 Euro mtl. Der Anschlusspreis entfällt. Dies gibt euch die Möglichkeit, den Tarif komplett risikofrei auszuprobieren.
Crash-Tarife: 20GB Allnet-Flat nur 6,99 Euro mtl. (monatlich kündbar, kein Anschlusspreis)
Crash startet eine starke Aktion im Vodafone 5G-Netz. Ab sofort gibt es 20GB 5G für nur 6,99 Euro statt 19,99 Euro und zwar monatlich kündbar und ohne Anschlusspreis. Eine Telefon-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming etc. sind selbstverständlich auch inkludiert.
Übersicht
- 20GB 5G-Datenvolumen
- bis zu 50MBit/s
- Vodafone-Netz
- Telefon-Flat
- SMS-Flat
- VoLTE & WLAN Call
- eSIM möglich
- monatlich kündbar
- nur 6,99 Euro mtl.
- kein Anschlusspreis
Das Angebot ist ab sofort und zeitlich befristet buchbar.
