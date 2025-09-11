Crash – eine Marke von Klarmobil – hat eine Top-Aktion im 5G-Netz von Vodafone aufgelegt. Ihr erhaltet eine monatlich kündbare 20GB Allnet-Flat für nur 6,99 Euro mtl. Der Anschlusspreis entfällt. Dies gibt euch die Möglichkeit, den Tarif komplett risikofrei auszuprobieren.

Crash-Tarife: 20GB Allnet-Flat nur 6,99 Euro mtl. (monatlich kündbar, kein Anschlusspreis)

Crash startet eine starke Aktion im Vodafone 5G-Netz. Ab sofort gibt es 20GB 5G für nur 6,99 Euro statt 19,99 Euro und zwar monatlich kündbar und ohne Anschlusspreis. Eine Telefon-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming etc. sind selbstverständlich auch inkludiert.

Übersicht

20GB 5G-Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

monatlich kündbar

nur 6,99 Euro mtl.

kein Anschlusspreis

Das Angebot ist ab sofort und zeitlich befristet buchbar.

>>> Hier geht es zu den Crash-Tarifen <<<