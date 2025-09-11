Als Apple vor wenigen Tagen die neuen Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch SE 3 ankündigte, bestätige das Unternehmen, dass Apple drei neuen Modelle ein 5G-Modem sowie ein neuen Antennendesign erhalten. Allerdings steht 5G nicht in allen Ländern zur Verfügung. Die Deutsche Telekom hat uns gegenüber bestätigt, dass das Bonner Unternehmen 5G auf den neuen Apple Watch Modellen unterstützt.

Deutsche Telekom unterstützt 5G auf der Apple Watch 11, Ultra 3 und SE 3

Grundsätzlich unterstützen Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch SE 3 das 5G-Mobilfunknetz. Allerdings drängt sich die Frage auf, ob das Ganze bei uns in Deutschland unterstützt wird. Apple hatte zwar im Rahmen seiner Keynote eine Grafik gezeigt, auf denen verschiedene Mobilfunkanbieter zu sehen waren, deutsche Anbieter waren allerdings dort nicht vertreten. Wir haben sowohl bei der Telekom, als auch bei Vodafone und o2 nachfragt.

Die Telekom antwortete uns wie folgt

Die Telekom unterstützt 5G auf den neuen Apple Watch Modellen. Bereits heute enthalten alle MagentaMobil Tarife 5G ohne Zusatzkosten. Viele Kundinnen und Kunden nutzen dafür eine MultiSIM in ihrem bestehenden Mobilfunktarif und sind auf der Apple Watch über dieselbe Nummer erreichbar wie auf ihrem iPhone. Im MagentaMobil L ist bereits eine MultiSIM kostenlos enthalten. Im MagentaMobil XL sind es sogar zwei MultiSIM für die Nutzung in einer Smartwatch oder einem Tablet. Wird die Apple Watch jedoch von einem Familienmitglied (z.B. Kind) genutzt, ist eine eigene Rufnummer sinnvoll. In diesem Fall eignet sich zum Beispiel der Smart Connect M.

Seitens Vodafone heißt es

Die neuen Apple Watch Modelle nutzen für die Mobilfunkverbindung das Vodafone LTE-Netz. Der Zugang zum Vodafone 5G-Netz ist in Verbindung mit der neuen Apple Watch derzeit noch nicht möglich.

Von o2 steht noch eine Antwort aus.

Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm Premium Smartwatch für Lauftraining und Kombinationssport... ROBUST UND FÜR JEDEN EINSATZ BEREIT – Die ultimative Watch für Sport und Abenteuer ist gemacht,...

HELLES, BRILLANTES DISPLAY – Das große und fortschrittliche Display gibt mehr Licht bei schrägen...

Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz und Sportarmband... BLUTHOCHDRUCK MITTEILUNGEN – Die Apple Watch Series 11 kann Anzeichen für chronischen...

KENN DEINEN SCHLAFINDEX – Mit dem Schlafindex kannst du einfach deinen Schlaf tracken. Du...