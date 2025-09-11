Disney+ versucht mit einer neuen Rabattaktion, ehemalige Abonnenten zurückzugewinnen. Wer aktuell kein aktives Disney+ Abonnement gebucht hat, bekommt jetzt eine attraktive Gelegenheit für den Wiedereinstieg. So können neue und wiederkehrende Kunden den Dienst für drei Monate zu einem deutlich reduzierten Preis testen.

Disney+ startet Rabattaktion

Das Angebot erstreckt sich über alle drei verfügbaren Abostufen. Den günstigsten Einstieg bietet das Modell „Standard mit Werbung“ für nur 2,99 Euro monatlich statt der üblichen 5,99 Euro. Wer auf Werbeunterbrechungen verzichten möchte, kann das reguläre Standard-Abo für 5,99 Euro statt 9,99 Euro buchen. Das Premium-Paket gibt es für 9,99 Euro statt 13,99 Euro. Man sollte jedoch beachten, dass sich das Abonnement nach den drei Monaten automatisch zum normalen Preis verlängert, wenn man nicht rechtzeitig kündigt. Die Rabattaktion gilt vom 11. bis einschließlich 27. September.

Frische Inhalte für den Herbst

Passend zur Rabattaktion füllt Disney+ seinen Katalog mit einer beeindruckenden Welle an neuen Inhalten für den Herbst. Ein besonderes Highlight für den deutschen Markt ist die Original-Serie „Call My Agent Berlin“, die bereits morgen Premiere feiert und mit einem Staraufgebot von Iris Berben bis Jürgen Vogel Einblicke in den Alltag einer Schauspielagentur gibt.

International gibt es einige hochkarätige Produktionen. Dazu gehört Ryan Murphys Anwaltsdrama „All’s Fair“ mit Kim Kardashian und Naomi Watts, das sich um ein Team schlagfertiger Scheidungsanwältinnen dreht. Fans fantastischer Abenteuer dürfen sich auf die zweite Staffel von „Percy Jackson: Die Serie“ freuen, in der sich die jungen Helden auf die Suche nach dem Goldenen Vlies begeben. Auch das Animationsabenteuer „Elio“ von Disney und Pixar verspricht eine fantasievolle Reise.

Darüber hinaus erweitert Disney+ sein Angebot um zahlreiche weitere Serien und Filme. Die Comedy „Chad Powers“ mit Glen Powell startet ebenso wie der von der wahren „Bumble“-Gründerin inspirierte Film „Swiped“. Fußballfans können sich zudem auf die Live-Übertragung der „UEFA Women’s Champions League“ freuen. Abgerundet wird das Programm durch eine kuratierte Sammlung von ZDF-Formaten wie „SOKO“ und „Nord Nord Mord“ sowie eine wachsende Zahl an europäischen Original-Produktionen.

