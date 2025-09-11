Vergangenen Dienstag hat Apple das neue iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, die Apple Watch Ultra 3, Apple Watch 11, Apple Watch SE 3 sowie die AirPods Pro 3 angekündigt. Während sich die neuen Smartwatches und Kopfhörer bereits vorbestellen lassen (Apple Watch Modelle – AirPods Pro 3), feiern die neuen iPhone-Modelle am morgigen Freitag ihren Verkaufsstart. Vorab möchten wir euch ein paar hilfreiche Tipps mit an die Hand geben.

Vorsprung bei der Vorbestellung der iPhone Modelle der neuesten Generation verschaffen

Ab morgen lassen sich die neuen iPhone-Modelle nicht nur bei der Deutschen Telekom, o2 und Vodafone vorbestellen, natürlich nicht auch der Apple Online Store Vorbestellungen an. Im Vorfeld macht es sich, sich eine Strategie zurecht zu legen.

Ihr könnt euch ab sofort und noch bis Freitag (12. September 2025 um 6 Uhr) einen Vorsprung bei der Vorbestellung der iPhone Modelle der neuesten Generation verschaffen, indem ihr euer Wunschmodell, Zubehör, eure bevorzugte Zahlungsmethode – einschließlich Vorabgenehmigung für eine Finanzierung – und gegebenenfalls eine Trade In Option im Apple Online Store auswählt. Sobald euer Warenkorb gespeichert ist, seid ihr nur noch einen Klick entfernt, eure Vorbestellung aufzugeben, sobald diese morgen möglich sein wird.

Mit anderen Worten: Apple wird morgen früh um 06:00 Uhr seinen Online Store vorübergehend vom Netz nehmen. Dann habt ihr keinen Zugang mehr. Pünktlich um 14:00 Uhr (offizieller Verkaufsstart) wird der Store wieder erreichbar sein und ihr könnt eure Vorbestellung tätigen. Wenn ihr im Vorfeld bereits alles „erledigt“ habt, spart ihr morgen ein paar Minuten und könnt eure Bestellung direkt abschicken.

Möglichkeiten zum Sparen bei Apple

Ein Upgrade auf ein neues iPhone wie immer unkomplizierter. Ihr profitiert noch mehr von eurem Kauf, wenn ihr das Apple Trade In Programm, Finanzierungsoptionen und attraktive Angebote von Mobilfunkanbietern nutzt. Außerdem ist das iPhone wertbeständiger als jedes andere Smartphone, was es noch wertvoller macht, wenn ihr ein aktuelles oder altes Gerät in Zahlung gebt.

Apple Trade In: Mit Apple Trade In erhaltet ihr bei Inzahlungnahme eines iPhone 13 oder neuer eine Gutschrift von 210 Euro bis 795 Euro.

Mo rgenhat das Warten ein Ende. Apple Fans können ab Freitag, 12. September, um 14 Uhr auf apple.com/de und in der Apple Store App das neue iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max vorbestellen und upgraden.