Apple hat vor wenigen Tagen nicht nur neue iPhone-Modelle angekündigt, sondern auch den Release Canddiate zu iOS 26 und Co. veröffentlicht. Die finale Version erschein am 15. September 2025 für alle Nutzer. Der Release-Candidate bringt eine weitere Neuerung mit, die bislang nicht implementiert war. Ihr könnt die App-Symbole auf dem Homescreen passend zum iPhone oder Case einfärben.

iOS 26: App-Symbole auf dem Homescreen können passend zum iPhone oder Case eingefärbt werden

Zugegebenermaßen ist die jüngste iOS 26 nicht Bahnbrechen, allerdings bietet sie euch die Möglichkeit, euer iPhone passend zur Smartphone selbst oder zur verwendeten Hülle „zu schmücken“.

Bereits seit iOS 18 könnt ihr die Ap-Symbole auf dem Homescreen einfärben. iOS 26 bietet euch eine zusätzliche Möglichkeit. Mit nur wenigen Klicks könnt ihr die App-Symbole passend zum iPhone oder zur iPhone-Hülle einfärben.

Die Einrichtung erfolgt recht einfach. Wenn ihr lange auf den Home-Bildschirm drückt, könnt ihr die Option Bearbeiten -> Anpassen -> Eingefärbt auswählen. Dort findet ihr eine neue Option, so dass ihr die App-Symbole passend zum iPhone oder zur Hülle einfärben könnt.

Um die neue Funktion nutzen zu können, benötigt ihr eine Apple Original MagSafe Hülle.