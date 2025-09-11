Am Dienstag offiziell angekündigt, lassen sich iPhone Air, iPhone 17 und iPhone 17 Pro ab dem morgigen Freitag (12.09.2025, 14:00 Uhr) bei der Telekom, o2 und Vodafone vorbestellen. Um euch auf die neuen Modelle einzustimmen, könnt ihr euch vorab schon einmal die Wallpaper der jeweiligen Modelle herunterladen und auf euren aktuellen iPhone-Modellen nutzen.

iPhone Air, 17 & 17 Pro: Wallpaper als Download

Ihr kennt das Spiel: Neue iPhone-Modelle haben wir gewöhnlich auch neue Hintergrundbilder im Gepäck. Das stellen iPhone Air, iPhone 17 und iPhone 17 Pro keine Ausnahme dar. Die Kollegen von 9to5Mac haben die statischen Hintergrundbilder zu den neuen iPhone-Modellen zusammengetragen und zum Download bereit gestellt.

Die Hintergrundbilder können so konfiguriert werden, dass sie entweder farblich zum Gerät oder zur Farbe der iPhone-Hülle passen.