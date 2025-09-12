Im Rahmen der „Awe dropping“-Keynote kündigte Apple eine Blutdruck-Funktion für die Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch SE 3. Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, wird die Funktion auch auf der Apple Watch Series 9 und neuer sowie auf der Apple Watch Ultra 2 und neuer ver­füg­bar sein. Kurz vor dem Verkaufsstart der neuen Apple Watch Modelle und der Freigabe von watchOS 26 hat Apple die behördliche Genehmigung durch die Food and Drug Administration (FDA) erhalten.

Apple Watch: Blutdruck-Funktion erhält behördliche Genehmigung durch die FDA

Während der Ankündigung der „Bluthochdruck-Mitteilungen“ für die Apple Watch gab Apple zu verstehen, dass die behördliche Genehmigung noch aussteht. Nun hat die FDA in den USA die Funktion abgesegnet, so dass die Funktion in der kommenden Woche starten.

Apple wird das Feature in über 150 Ländern und Regionen, einschließlich der USA und EU., einführen. Nachdem die FDA bereits die Genehmigung erteilt hat, steht die Freigabe der weiterer Regulierungsbehörden noch aus (zumindest ist noch nicht bekannt, dass weitere Behörden bereits ihre Genehmigung erteilt haben).

Apple bewirbt die Funktion wie folgt

Bluthochdruck Mitteilungen auf der Apple Watch nutzen Daten vom optischen Herzsensor, um zu analysieren, wie die Blutgefäße von Nutzer auf die Schläge des Herzens reagieren. Der Algorithmus analysiert im Hintergrund Daten über Zeiträume von 30 Tagen und benachrichtigt Nutzer, wenn er klare Anzeichen von Bluthochdruck erkennt. Durch diese Mitteilungen erhalten die Nutzer wertvolle Einblicke in ihre Gesundheit im Hinblick auf diese weit verbreitete Erkrankung, indem sie einfach die Apple Watch tragen. So können sie potenziell lebensrettende Verhaltensänderungen umsetzen oder eine Behandlung beginnen, um das Risiko von schwerwiegenden und langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen zu reduzieren.

Die Funktion „Bluthochdruck Mitteilungen“ kann zwar nicht alle Fälle von Bluthochdruck erkennen, aber durch die weite Verbreitung der Apple Watch ist laut Apple zu erwarten, dass das Feature innerhalb des ersten Jahres über eine Million Menschen mit nicht diagnostiziertem Bluthochdruck benachrichtigen wird.

