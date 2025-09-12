Das große September-Event liegt nun hinter uns und die Aufmerksamkeit richtet sich auf das frisch vorgestellte iPhone 17 Lineup und die neuen Apple Watch Modelle. Doch das Produktjahr ist für Apple damit noch lange nicht abgeschlossen. Die Gerüchteküche brodelt bereits und deutet darauf hin, dass uns bis Ende 2025 noch bis zu sechs weitere Produkteinführungen erwarten könnten.

Apple TV 4K

Dem Apple TV steht angeblich ein Upgrade mit dem A17 Pro Chip bevor. Das bedeutet eine stärkere Performance, bessere Grafik und mehr Spielraum für zukünftige Softwarefunktionen. Hier wird vor allem die Unterstützung von Apple Intelligence eine wichtige Rolle spielen. Zudem soll Apples neuer N1-Chip eingesetzt werden, der Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread unterstützt. Ob die lang erwartete FaceTime-Kamera bereits in diesem Modell integriert wird, bleibt abzuwarten.

HomePod mini 2

Auch der HomePod mini soll ein Upgrade erhalten. Ein modernerer Chip wie der S9 würde ihn für die kommende Siri-Generation wappnen. Zudem werden Verbesserungen bei der Klangqualität erwartet. Die aktuelle Version des HomePod mini nutzt einen Fullrange-Treiber mit Neodym-Magnet und zwei Passivradiatoren. Ein überarbeitetes Innenleben liegt nahe. Denkbar sind ein zweiter aktiver Treiber für eine bessere Kanaltrennung, ein weit auslenkender Treiber für einen kräftigeren Bass sowie größere oder zusätzliche Passivradiatoren. Eine verfeinerte Schallführung im Gehäuse könnte Verzerrungen reduzieren und das 360-Grad-Klangbild verbessern. Das Mikrofon-Setup mit drei Außenmikros und einem nach innen gerichteten Mikro hilft zudem dabei, Sprachbefehle auch bei hoher Lautstärke sicher aufzunehmen.

iPad Pro M5

Die wichtigste Neuerung für die nächste Generation des iPad Pro dürfte der M5-Chip werden. Konkrete Details zu Leistung und Architektur sind noch nicht bekannt, doch die Erwartungen liegen bei deutlich mehr CPU- und Grafikpower sowie einer spürbar verbesserten Neural Engine. Es wäre keine Überraschung, wenn Apple die KI-Fähigkeiten dieses Chips besonders hervorhebt, da das Thema künstliche Intelligenz auch in Cupertino immer mehr in den Fokus rückt.

Für das aktuelle Modell hat Apple die Frontkamera auf die lange Seite des iPad verlegt, was vor allem bei Videoanrufen im Querformat praktisch ist. Laut aktuellen Gerüchten soll das M5 iPad Pro nun eine zweite Frontkamera auf der Hochkant-Seite erhalten, während die aktuelle Kamera bestehen bleibt. Das bedeutet mehr Flexibilität bei Videokonferenzen und könnte sogar neue Funktionen wie Multi-Cam-Aufnahmen oder einen Desk-View-Modus ermöglichen.

Apple Vision Pro 2

Die Vision Pro 2 könnte mit einem M4- oder M5-Chip ausgestattet werden. Im Vergleich zum derzeit eingesetzten M2 bringen die neuen Chips spürbar mehr Tempo und sparen dabei Energie. Besonders bei rechenintensiven Anwendungen wie 3D-Modellierung, immersiven Meetings oder Videobearbeitung dürfte sich das Upgrade bemerkbar machen. Auch das neue visionOS 26 wird von der zusätzlichen Leistung profitieren.

Eine weitere erwartete Neuerung betrifft den Tragekomfort. Vielen Nutzern ist das aktuelle Modell auf Dauer schlicht zu ungemütlich. Eine neue Trageeinheit soll genau hier ansetzen. Zwar bleibt das Gesamtgewicht in etwa gleich, doch durch eine cleverere Gewichtsverteilung sollen Druckstellen und Nackenverspannungen deutlich reduziert werden.

AirTag 2

Die AirTags könnten in ihrer zweiten Generation deutlich nützlicher werden. Gerüchten zufolge wird die Reichweite für die Ortung von Gegenständen verdreifacht. Ein Lautsprecher, der sich nicht so leicht manipulieren lässt, und präzisere Warnungen bei niedrigem Batteriestand runden das Paket ab.

Studio Display 2

Das Studio Display soll ein Update mit Mini-LED-Technologie erhalten. Dessen Veröffentlichung könnte sich jedoch bis Ende 2025 oder Anfang 2026 verzögern. Die Verfügbarkeit scheint eng mit der Einführung der neuen MacBook Pro Modelle mit M5-Chip verknüpft zu sein, die selbst erst für Anfang 2026 erwartet werden.

Ob Apple für diese neuen Produkte ein weiteres Event veranstaltet oder sie schlicht per Pressemitteilung ankündigt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.