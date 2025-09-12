Passend zum Wochenende startet Amazon wieder eine neue 99 Cent Leih-Aktion. Wie gewohnt können Prime-Mitglieder viele Hits günstig leihen. Mit dabei sind dieses Mal unter anderem „Der Graf von Monte Christo“, „Maria“ und „The Monkey“.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen gilt auch hier: Nur Prime-Mitglieder können die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist wieder groß und vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es bei Amazon. Es lohnt sich, das Angebot durchzuscrollen. Nachfolgend haben wir einige aktuelle Empfehlungen aus der Aktion für euch:

Der Graf von Monte Christo (2025, Action/Abenteuer, IMDb 7,6)

„Marseille, 1815. Edmond Dantès wird zum Schiffskapitän befördert und kann endlich Mercédès heiraten. Doch Dantès wird von Rivalen bezichtigt, Mitglied einer Verschwörung zu sein, und daraufhin eingekerkert. Erst nach vierzehn Jahren gelingt ihm die Flucht, und er kommt in den Besitz des legendären Schatzes von Monte Christo. Nun will er seinen Durst nach Rache an den Verrätern stillen …“

Besetzung: Pierre Niney, Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier, Anamaria Vartolomei, Laurent Lafitte, Pierfrancesco Favino, Patrick Mille u. a.

Pfau – Bin ich echt? (2024, Komödie/Drama, IMDb 7,2)

„Matthias, Inhaber der Agentur ‚My Companion‘, ist Meister seines Fachs: Er bietet einen ‚kultivierten Freund‘ oder Sparringspartner fürs Ehekrach-Proben. Obwohl er täglich eine neue Rolle übernimmt, kämpft er damit, er selbst zu sein. Als seine Freundin Sophia ihn wegen Gefühllosigkeit verlässt, setzt Matthias auf dem Weg zur Selbsterkenntnis eine Kettenreaktion absurder Ereignisse in Gang.“

Besetzung: Albrecht Schuch, Julia Franz Richter, Maria Hofstätter u. a.

La Cocina – Der Geschmack des Lebens (2025, Drama/Romantik, IMDb 7,0)

„Im ‚The Grill‘ in Manhattan wird Pedro als Hauptverdächtiger für einen schwerwiegenden Kassenbetrug ermittelt. Verliebt in Kellnerin Julia, zwingt ihn eine Enthüllung zu einer drastischen Tat.“

Besetzung: Rooney Mara, Raúl Broines, Anna Diaz, Oded Fehr u. a.

Paddington in Peru (2025, Kinder/Komödie IMDb 6,6)

„Paddington ist zurück! Gemeinsam mit Familie Brown reist der liebenswerte Bär in seinem dritten großen Kino-Abenteuer in seine Heimat Peru, um Tante Lucy zu besuchen. Doch die ist verschwunden und so beginnt eine atemberaubende Reise. Mit Antonia Banderas und Olivia Colman gesellen sich zwei hochkarätige Neuzugänge zum Cast. Auch diesmal leiht Elyas M’Barek Paddington seine deutsche Stimme!“

Besetzung: Elyas M’Barek, Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Antonio Banderas u. a.

Spiel der Könige (2025, Drama, IMDb 6,7)

„Da sitzt jeder Schlag: Berührend menschlich und voller Liebe zum Sport erzählt das prominent besetzte Drama mit Dennis Quaid (The Substance) und Jay Hernandez die wahre Geschichte eines einzigartigen Golf-Teams, das sich in den 1950er Jahren gegen alle Widerstände und rassistische Vorurteile bis zur texanischen Meisterschaft kämpfte.“

Besetzung: Jay Hernandez, Dennis Quaid, Cheech Marin, Jaina Lee Ortiz u. a.

Maria (2025, Drama, IMDb 6,4)

„Paris 1977: Maria Callas hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Operndiva singt nicht mehr und lebt in einer Welt voller Erinnerungen. Nur ihr Kammerdiener und die Köchin stehen ihr nah, und beide machen sich Sorgen um die Gesundheit ihrer Hausherrin. Als der TV-Reporter Mandrax auftaucht, blüht Maria auf. Die Interviews mit dem jungen Mann führen sie zurück in bessere Zeiten.“

Besetzung: Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee u. a.

Corner Office (2025, Komödie, IMDb 6,1)

„Orson, der neue Mitarbeiter bei ‚The Authority Inc.‘ findet sich in den Absurditäten des Firmenalltags gefangen und seine Entfremdung verstärkt sich, als er einen Raum entdeckt, von dem ihm gesagt wurde, dass er nicht existiert.“

Besetzung: Jon Hamm, Danny Pudi, Christopher Heyerdahl, Allison Riley, Sarah Gadon u. a.

The Monkey (2025, Horror, IMDb 5,9)

„Der neueste Horror-Trip von Regisseur Osgood Perkins und Produzent James Wan (Insidious-Franchise) nach einer Story des legendären Stephen King. 25 Jahre, nachdem er die Familie von Bill und Hal auslöschte, ist der verfluchte Aufzieh-Affe zurück und beginnt eine neue Mordserie. Die ungleichen Brüder müssen sich zusammentun, um das Todesspielzeug zu besiegen.“

Besetzung: Theo James, Colin O’Brien, Elijah Wood, Tatiana Maslani, Sarah Levy u. a.