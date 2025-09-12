In den letzten Jahren hat sich Apple für gewöhnlich die X.4 Updates im Frühjahr eines jeden Jahres ausgesucht, um neue Emojis in seinem Betriebssystemen zu implementieren. Wir gehen aktuell davon aus, dass die nun finalisierte Liste für Emojis mit iOS 26.4 im kommenden Jahr von Apple umgesetzt wird.

iOS 26.4: Diese neuen Emojis kommen im Frühjahr 2026

Das Unicode-Konsortium hat die finalen Spezifikationen für Unicode 17.0 veröffentlicht. Bis dato handelte es sich nur um einen Entwurf, nun stehen die finalen Emojis fest, die aufgenommen wurde. Insgesamt beinhaltet Unicode 17.0 163 neue Emojis (dies beinhaltet auch unterschiedliche Hauttöne verschiedener Emojis).

Zum ersten Mal seit mehreren Jahren wurde eine Änderung an der Emoji-Entwurfsliste vorgenommen. Der ursprüngliche Entwurf enthielt acht Kandidaten für neue Emoji-Codepunkte, das vorgeschlagene Apfelstrunk-Emoji wurde jedoch letztendlich nicht in Unicode 17.0 oder Emoji 17.0 aufgenommen. Übrig bleiben ein verzertes Gesicht, eine Kampfwolke (bekannt aus Comics), ein Orca / Killerwal, eine haarige Kreatur / Bigfoot, eine Posaune, ein Erdrutsch und eine Schatzksite.

Darüber hinaus enthält die finale Liste einen geschlechtsneutralen Balletttänzer (mit Unterstützung für unterschiedliche Hauttöne) sowie eine Reihe von Hauttonsequenzen für die vorhandenen Menschen mit Hasenohren und Menschen, die ringen.

Mit der Freigabe von iOS 26.4 ist im März oder April 2026 zu rechnen.