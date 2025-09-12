Während die nächste Generation des iPhone endlich vorbestellt werden kann, hatten ausgewählte Medienvertreter bereits die Chance, die brandneuen iPhone 17 Modelle direkt nach der Präsentation in Cupertino in die Hand zu nehmen. Anstatt aufwendig inszenierter Hochglanzbilder bekommen wir somit zum offiziellen Vorbestellstart einige authentische Videoeindrücke.

iPhone Air

Mit dem neuen iPhone Air verfolgt Apple das klare Ziel, ein Smartphone zu schaffen, das in der Hand kaum spürbar ist, aber bei der Nutzung seine volle Leistung entfaltet. Das Konzept basiert auf einer grundlegend neuen Herangehensweise an das Gerätedesign. Es geht nicht nur darum, ein dünneres Gerät zu bauen, sondern darum, die Beziehung zwischen Form und Funktion neu zu definieren. Wie Apple erklärte, müsse man das iPhone Air selbst in der Hand halten, um zu verstehen, wie groß der Sprung in der Entwicklung tatsächlich ist. Bevor wir das Gerät am 19. September selbst in der Hand halten können, vermittelt uns iKnowReview schon jetzt, wie gut sich das Gerät und die anderen Modelle anfühlen.

MagSafe Akku

Im Fokus steht bei den frühen Testern auch der neue MagSafe Akku, der speziell für das iPhone Air entwickelt wurde. Er soll dem kompakten Gerät auch an langen Tagen mit intensiver Nutzung genügend Energie liefern. Die Videos beantworten auch direkt die Frage nach der Kompatibilität. Zwar lässt sich der Akku theoretisch auch an anderen iPhones anbringen, doch seine Form ist eindeutig auf die schlanke Rückseite des iPhone Air zugeschnitten. Bei anderen Modellen sitzt er schlicht nicht optimal.

A closer look at the iPhone Air MagSafe Battery Pack and how it compares to the old MagSafe Battery Pack. It’s thinner, larger, and charges with USB-C! $99 to add more battery life to the iPhone Air #AppleEvent pic.twitter.com/Ssmbo5wScQ — Ray Wong (@raywongy) September 9, 2025

Crossbody Band

Das Crossbody Band ist eine magnetische Umhängeschlaufe, die sicher an den offiziellen Apple-Hüllen haftet. Die aktuellen Clips von iJustine demonstrieren eindrucksvoll, wie stabil die Verbindung ist.

The new Apple crossbody lanyard is actually awesome. pic.twitter.com/ReGabgxtwG — iJustine (@ijustine) September 9, 2025

All new Apple accessories lineup 😍 pic.twitter.com/3orB6KDpuz — iJustine (@ijustine) September 9, 2025

iPhone 17 Pro

Während das iPhone Air ganz klar mit seinem schlanken Design überzeugt, zeigt sich das iPhone 17 Pro als ein beeindruckendes Kraftpaket. Interessanterweise kehrt Apple hier zum Aluminiumgehäuse zurück. Wie das neu gestaltete Gehäuse in der Realität aussieht, zeigt die Computer Bild anhand des iPhone 17 Pro Max.

Wackelt das iPhone 17 Pro auf dem Tisch?

Eine der meistgestellten Fragen zum neuen Design der Pro-Modelle bezieht sich auf die Bodenständigkeit der Geräte. Immerhin steht die Kameraeinheit recht weit hervor. Die ersten Tests zeigen, dass sie zwar ein wenig Bewegung haben, aber bei weitem nicht so viel wie manch einer befürchtet hat.

iPhone 17 Pro table wobble test! Does it pass? Let’s find out! #AppleEvent pic.twitter.com/jhUv1zxR3K — Ray Wong (@raywongy) September 9, 2025

Gleichzeitig vermitteln die neuen Videos zum iPhone 17 Lineup einen hervorragenden Eindruck von der hochwertigen Verarbeitung und den neuen Farbvarianten. Gerade die dunkleren Töne entfalten unter dem Studiolicht der Journalisten eine ganz andere Wirkung als in Apples offiziellen Bildern.

