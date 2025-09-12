Anfang dieser Woche hat Apple die neuen 2025er iPhone Modelle angekündigt. Das Lineup besteht aus dem iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Die neuen Modelle lassen sich ab sofort nicht nur bei der Telekom, Vodafone, o2 und über den Apple Online Store bestellen, auch Amazon nimmt ab sofort Bestellungen für die iPhone 17 Familie entgegen.

iPhone Air, 17 & 17 Pro ab sofort bei Amazon erhältlich

Ab sofort lassen sich das iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max auch bei Amazon vorbestellen. Damit habt ihr eine weitere Option, wo ihr eure iPhone-Bestellung aufgebt. Während die Lieferzeiten über den Apple Online Store bereits für verschiedene Modelle ansteigen, kann Amazon (noch) alle Modelle pünktlich zum offiziellen Verkaufsstart am 19. September liefern.

Apple beschreibt die neuen Modelle wie folgt

Das iPhone 17 ist vollgepackt mit Features, die Nutzer:innen jeden Tag begeistern werden – darunter ein größeres und helleres Display mit ProMotion bis zu 120 Hz, Batterielaufzeit für den ganzen Tag mit schnellem Laden, ein fantastisches 48 MP Dual Fusion Kamera-System und die Center Stage Frontkamera. Das völlig neue iPhone Air kommt mit einem unglaublich dünnen und leichten Design, das robuster ist als jedes vorherige Modell, mit Pro Performance, fortschrittlichen Kamera­-Systemen auf der Vorder- und Rückseite sowie einer großartigen Batterielaufzeit für den ganzen Tag. Mit einem komplett neuen Unibody Design, das mit der Power des A19 Pro für Leistung optimiert ist, sind iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max die leistungsstärksten Pro Modelle aller Zeiten – mit der besten Performance, den besten Kamera­Systemen und der besten Batterielaufzeit, die es je in einem iPhone gegeben hat.

Das iPhone 17 Pro ist mit doppeltem Speicher in der Standardkonfiguration von 256 GB sowie mit 512 GB und 1 TB erhältlich. Das iPhone 17 Pro Max ist mit 256 GB, 512 GB, 1 TB und zum ersten Mal mit 2 TB Speicher erhältlich. Das iPhone 17 Pro gibt es ab 1.299 Euro und das iPhone 17 Pro Max gibt es ab 1.449 Euro . Beide Modelle sind in Cosmic Orange, Tiefblau und Silber erhältlich. Alle Modelle sind bei Amazon erhältlich.

Übrigens: Nicht nur die neuen iPhone Modelle lassen sich bei Amazon vorbestellen, auch Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 und die AirPods Pro 3 bietet Amazon bereit an.

