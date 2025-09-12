Ab sofort könnt ihr das nagelneue iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max bei o2 vorbestellen. Der Mobilfunkanbieter hat vor wenigen Augenblicken den Schalter umgelegt, so dass ihr die 2025er iPhone-Modelle vorbestellen könnt. Hat es euch in den letzten Tagen schon in den Fingern gejuckt? Dann könnt ihr eure Bestellung nun endlich aufgeben. An dieser Stellung können wir euch nur ans Herz legen, dass ihr bei ernsthaften Interesse eure Bestellung so früh wie möglich aufgebt. Je früher ihr das iPhone 17 mit Vertrag bei o2 bestellt, desto früher ist mit der Lieferung zu rechnen. Hier findet ihr alle Informationen zum iPhone 17 Verkaufsstart bei o2. Um euch die Bestellung besonders schmackhaft zu machen, hat der Mobilfunkanbieter vorübergehend den einmaligen Anschlusspreis komplett gestrichen. Alle iPhone 17, 17 Air, 17 Pro und 17 Pro Max Modelle gibt es bei o2 für 1 Euro Einmalzalung.

Ab sofort: iPhone 17 bei o2 vorbestellen

Ab sofort nimmt o2 Vorbestellungen für das iPhone Air, 17, 17 Pro und 17 Pro Max mit Vertrag entgegen. Entscheidet euch für das richtige Modell, die passende Speichergröße und die favorisierte Farbe. Anschließend müsst ihr euch noch für den richtigen Tarif entscheiden und da bietet o2 eine große Bandbreite an, so dass für jeden Nutzer und für jeden Geschmack der passende Tarif dabei sein sollte. Ihr entscheidet dabei zwischen dem o2 Mobile S, o2 Mobile M, o2 Mobile L oder einen der Unlimited-Tarife.

Egal für welchen Tarif ihr euch entscheide, eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming sind in jedem Fall dabei. Beim o2 Free S sind 10GB+ enthalten, beim o2 Free M sind es 30GB+ und beim o2 Free L 10GB+. Zudem bietet euch o2 mehrere Unlimited-Tarif an, die sich in der Download-Geschwindingkeit unterscheiden.

iPhone 17 mit Junge Leute Rabatt bei o2

Für alle unter 29 Jahren bietet o2 die sogenannten Junge Leute Tarife an. Es gibt doppeltes Datenvolumen ohne Aufpreis.

VVL bei o2 mit iPhone 17, 17 Air und 17 Pro

Könnt ihr eine Vertragsverlängerung bei o2 durchführen, weil euer Vertrag bereits „reif“ für eine Verlängerung ist? Wenn ihr jetzt noch Interesse am nagelneuen iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro oder iPhone 17 Pro Max habt, dann ist der richtige Zeitpunkt zuzuschlagen. Die neue iPhone 17 Familie wurden erst kürzlich vorgestellt und lässt sich ab sofort bei o2 mit VVL bestellen.

iPhone 17 günstig bei o2 finanzieren

Zukünftig habt ihr bei o2 die Möglichkeit, das neue iPhone Air 17 und 17 Pro zu finanzieren. Ihr wählt das iPhone 16 Modell mit oder ohne Vertrag aus und verteilt die Kosten auf mehrere Monate. Entscheidet ihr euch beispielsweise für die iPhone 17 ohne Vertrag Finanzierung, so könnt ihr auswählen, auf wieviele Monate ihr die monatlichen Kosten verteilen möchtet. Ihr entscheidet zwischen 12, 24, und 36 Monaten. Je nachdem, wie ihr eure monatlichen Kosten gestalten möchtet, wählt ihr zwischen den Laufzeiten.

Falls ihr den Anschaffungspreis für das neue iPhone 17 Modell nicht auf einmal bezahlen möchtet, habt ihr so die Möglichkeit, die Kosten zu verteilen und finanziell flexibel zu bleiben. Vermutlich wird die Möglichkeit zur iPhone Finanzierung bei o2 in den kommenden Wochen freigeschaltet, sobald sich die Lieferzeiten normalisieren.

