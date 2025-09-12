Vergangenen Dienstag hat Apple die neuen iPhone 17 Familie – bestehend aus dem iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max – ankündigt. Noch bevor die neuen Modelle im Handel sind, könnt ihr das passende Display-Panzerglas und iPhone-Hüllen für die jeweiligen Modelle kaufen. Unter anderem mischt der Zubehörhersteller ESR mit, der zum Verkaufsstart bis zu 40 Prozent Rabatt einräumt.

iPhone 17, 17 Air & 17 Pro: ESR Cases + Panzerglas mit Gutschein günstiger kaufen

Möchtet ihr euch im Vorfeld des Kaufs eines neuen iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max schon einmal mit Zubehör eindecken, so könnte der Hersteller ESR die richtige Anlaufstelle für euch sein.

Die jeweiligen Rabatt-Aktion ist zeitlich befristet. Falls ihr einen iPhone 17 Kauf plant, so zieht die Zubehörartikel von ESR in jedem Fall in die nähere Auswahl. Die Preise können sich in jedem Fall sehen lassen.

