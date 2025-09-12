Vergangenen Dienstag hat Apple die neuen iPhone 17 Familie – bestehend aus dem iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max – ankündigt. Noch bevor die neuen Modelle im Handel sind, könnt ihr das passende Display-Panzerglas und iPhone-Hüllen für die jeweiligen Modelle kaufen. Unter anderem mischt der Zubehörhersteller ESR mit, der zum Verkaufsstart bis zu 40 Prozent Rabatt einräumt.
iPhone 17, 17 Air & 17 Pro: ESR Cases + Panzerglas mit Gutschein günstiger kaufen
Möchtet ihr euch im Vorfeld des Kaufs eines neuen iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max schon einmal mit Zubehör eindecken, so könnte der Hersteller ESR die richtige Anlaufstelle für euch sein.
- ESR Classic Hybrid MagSafe-Hülle: 40 Prozent Rabatt mit dem Gutschein RBQL5VOW
- ESR UltraFit Armorite Pro Displayschutzfolie: 15 Prozent Rabatt mit dem Gutschein UMXPETRH
- ESR UltraFit Armorite Pro Displayschutzfolie (Air): 30 Prozent Rabatt mit dem Gutschein 9ZJNHPH6
- ESR Cyber FlickLock MagSafe-Hülle für AirPods Pro 3: 30 Prozent Rabatt mit dem Gutschein 5ZHTA4UW
- ESR Qi2 3 in 1 Ladestation mit CryoBoost: 30 Prozent Rabatt ohne Code
Die jeweiligen Rabatt-Aktion ist zeitlich befristet. Falls ihr einen iPhone 17 Kauf plant, so zieht die Zubehörartikel von ESR in jedem Fall in die nähere Auswahl. Die Preise können sich in jedem Fall sehen lassen.
- [Kompatibilität] Nur für iPhone 17 Pro Max; Enthält weder Kamera Linsen Schutzfolie noch...
- [Innovatives Kamerasteuer-Design] Die für iPhone 17 Pro Max Hülle schützt mit ihrem...
- [Exklusiv für iPhone 17/16 Pro 6,3 Zoll] Die hochwertige iPhone 17/16 Pro schutzfolie schützt...
- [Rundumschutz der Spitzenklasse] Gefertigt aus accessory für iPhone 17/16 Pro für Panzerglas by...
- [Exklusiv für iPhone Air 6,5 Zoll] Maßgefertigte Vollabdeckung schützt mit präzisem iPhone Air...
- [Marktneuheit: UltraFit- Montage-System] 3x ESR Armorite iPhone Air schutzglas + wiederverwendbare...
- Kompatibilität: Nur für AirPods Pro 3 (2025) mit USB-C; nicht kompatibel mit AirPods Pro 2./1....
- Sicherer FlickLock: Starke Magnete im Deckel (oben und unten, Haltekraft 750 g) plus innenliegender...
- Zertifiziertes Schnellladen mit CryoBoost: Offiziell Qi2 zertifiziertes 15W MagSafe iPhone Laden...
- 3 in 1 MagSafe Ladestation: Versorge alle 3 wichtigen Apple Geräte gleichzeitig mit Strom,...
