Apple hatte es gestern Abend bereits angedeutet. In den frühen Morgenstunden hat das Unternehmen aus Cupertino seinen Online Store vom Netz genommen, um im Hintergrund die letzten Vorbereitungen auf den Verkaufsstart des iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro durchzuführen.

Kurz vor dem iPhone 17 Verkaufsstart: Apple nimmt Online Store vom Netz

Es gehört schon traditionell zu einem Apple Verkaufsstart dazu. Wenige Stunden, bevor der eigentliche Verkaufsstart stattfindet, nimmt Apple seinen Online Store vom Netz, um in aller Ruhe die letzten Vorbereitungen zu treffen. Da stellen iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro keine Ausnahme dar. Die ebenfalls am Dienstag angekündigten Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 und AirPods Pro 3 lassen sich bereits seit wenigen Tagen vorbestellen.

Ab dem heutigen Freitag, 12. September, um 14 Uhr könnt ihr im Apple Online Store das iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max vorbestellen und upgraden. Parallel dazu werden die Telekom, o2 und Vodafone Vorbestellungen entgegen nehmen. Der tatsächliche Verkaufsstart findet am 19. September statt.

>>> Hier geht es zum Apple Online Store <<<