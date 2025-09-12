iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max können ab sofort bei der Deutschen Telekom vorbestellt werden. Das Bonner Unternehmen lässt seit wenigen Augenblicken Vorbestellungen für die neuen 2025er iPhone-Modell zu. Alle Informationen zum iPhone 17, Air und 17 Pro Vorverkaufsstart (inkl. Tarife, Preise, Lieferzeiten etc.) findet ihr auf der Webseite der Telekom. Erfreulicherweise gibt es bei der Telekom aktuell verschiedene Aktionen, bei der ihr bares Geld sparen könnt.

Telekom: iPhone 17, 17 Air und iPhone 17 Pro lässt sich jetzt vorbestellen

Vor wenigen Tagen hat Apple die nagelneue iPhone 17 Familie präsentiert. Ab sofort könnt ihr die neuen Modelle bei der Telekom mit Vertrag vorbestellen. Zur Auswahl stehen insgesamt vier neue iPhone-Modelle. Somit habt ihr die freie Auswahl und entscheidet euch nicht nur für das passende Gerät (Modell, Speichergröße, Farbe), sondern auch für den für euch optimalen Tarif.

Apple setzt in diesem Jahr erneut auf vier neue iPhone-Modelle. Während iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max die direkten Vorgänger ersetzen, hat der Hersteller aus Cupertino das Plus-Modell in Rente geschickt und setzt stattdessen auf ein neues, ultradünnes iPhone Air gesetzt.

Bei der Deutsche Telekom kombiniert ihr die neuen 2025er iPhone-Modelle mit den MagentaMobil-Tarifen. Diese wurden zuletzt deutlich aufgewertet und das Datenvolumen bei gleichbleibendem Preis erhöht. Ihr wählt zwischen dem MagentaMobil XS, MagentaMobil S, MagentaMobil M, MagentaMobil L und MagentaMobil XL. Die Tarife beinhalten allesamt eine Allnet-Flat (Telefon- und SMS-Flat), eine Datenflat, EU-Roaming und eine HotSpot-Flat. Der Unterschied zwischen den Tarifen liegt in erster Linie im inkludierten Datenvolumen. Zwischen 5GB und unbegrenztem Datenvolumen ist alles dabei. Der M-Tarif beinhaltet beispielsweise 50GB pro Monat und der L-Tarif 100GB.

Young-Tarife: Junge Leute Rabatt auf das iPhone Air, 17 & 17 Pro

Für Schüler, Studenten bzw. grundsätzlich junge Leute bis 28 Jahren bietet die Telekom die sogenannten MagentaMobil Young Tarife an. Auch hier wählt ihr zwischen den Tarifen S, M, L und XL. Die Young Tarife enthalten mehr Datenvolumen und zudem spart ihr bei der monatlichen Grundgebühr.

Vertragsverlängerung mit dem iPhone Air, 17 & 17 Pro

Für viele Kunden steht passend zum neuen iPhone auch eine Vertragsverlängerung (VVL) Diese könnt ihr ebenfalls mit dem iPhone 17, Air und 17 Pro bei der Telekom durchführen. Für gewöhnlich läuft ein Mobilfunkvertrag zwei Jahre Monate. Oftmals könnt ihr diesen auch schon wenige Monate vor Ablauf verlängern. Soll es das nagelneue iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro oder iPhone 17 Pro Max mit Vertragsverlängerung (VVL) bei der Telekom sein? Loggt euch auf der Telekom-Webseite in euer Kundenkonto ein, prüft eure Möglichkeiten und führt online eine VVL mit einem der neuen iPhone 17 Modell durch.

