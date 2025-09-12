Das Warten hat ein Ende und ab sofort könnt ihr iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max mit Vertrag bei Vodafone vorbestellen. Alle Informationen zu den neuen iPhone 17 Modellen bei Vodafone findet ihr hier. Um euch den Kauf des neuen iPhone 17, Air & 17 Pro so schmackhaft wie möglich zu machen, hat Vodafone verschiedene Preisaktionen aufgelegt.

iPhone Air, 17 & 17 Pro bei Vodafone bestellen

Haben die neuen iPhone 17 Modelle euer Interesse geweckt? Dann haben wir gute Nachrichten für euch. Nachdem Apple die 2025er Modelle vor wenigen Tagen offiziell präsentiert hat, lassen sich diese ab sofort bei Vodafone mit Vertrag vorbestellen. Ihr entscheidet euch zwischen dem iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Das Apple Smartphone kombiniert ihr bei Vodafone in gewohnter Manier mit den GigaMobil-Tarifen.

Unterm Strich unterscheiden sich die jeweiligen Mobilfunktarife im Datenvolumen. In den Tarifen GigaMobil XS, GigaMobil S, GigaMobil M und GigaMobil XL sind eine Telefon- und SMS-Flat und EU-Roaming inkludiert. Während ihr beim Vodafone GigaMobil XS 7GB Datenvolumen pro Monat zur Verfügung habt, sind im S-Tarif aktuell 25GB, im M-Tarif 50GB und im L-Tarif 280GB. Zudem bietet Vodafone den GigaMobil XL-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen an.

-> Hier geht es zum iPhone 17 mit Vertrag bei Vodafone

Young-Tarife mit Rabatt

Vodafone bietet neben den normalen Mobilfunktarifen auch spezielle Young-Tarife für Junge Leute unter 28 Jahren an. So können junge Leute, Studenten & Schüler bares Geld sparen und erhalten gleichzeitig deutlich mehr Datenvolumen. Beim GigaMobil Young M sind es beispielsweise 100GB. Werft einfach mal einen Blick auf die Vodafone GigaMobil Young Tarife.

-> Hier könnt ihr das iPhone 17 mit den Vodafone Young Tarifen bestellen

Vertragsverlängerung (VVL) mit dem iPhone 17 bei Vodafone

Natürlich könnt ihr auch bei Vodafone auch eine Vertragsverlängerung mit dem iPhone 17, 17 Air bzw. iPhone 17 Pro durchführen. Das Motto lautet „Verlängerung jetzt Deinen Vertrag und hol Dir ein neues Smartphone“. In Deutschland laufen Mobilfunkverträge für gewöhnlich über zwei Jahre. Allerdings könnt ihr für gewöhnlich wenige Monate vor Ablauf des Vertrags diesen verlängern und dank Vertragsverlängerung (VVL) von einem neuen iPhone – in diesem Fall das iPhone 17, Air, 17 Pro – zu einem subventionierten Preis profitieren.

-> Hier könnt ihr bei Vodafone eine VVL mit dem iPhone 17 durchführen