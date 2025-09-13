Anfang dieser Woche hatte Apple unter anderem das neue iPhone Air angekündigt. Das Gerät sollte am Freitag nicht nur in Deutschland und vielen anderen Ländern in den Vorverkauf gehen (iPhone Air mit Vertrag), sondern auch in China. Offenbar gibt es noch regulatorische Probleme im Zusammenhang mit der eSIM, so dass Apple den iPhone Air Verkaufsstart nach hintern geschoben hat.

Apple verschiebt iPhone Air Verkaufsstart in China

Eigentlich sollte das iPhone Air am vergangenen Freitag auch in China in den Vorverkauf gehen. Allerdings hat das Unternehmen seine chinesische Webseite aktualisiert und die Angaben zum Zeitplan für die Vorbestellungen (12. September) und für den tatsächlichen Verkaufsstart (19. September) durch die Worte „Informationen zur Veröffentlichung werden später aktualisiert“ ersetzt. iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max gingen wie geplant in den Vorverkauf

Beim iPhone Air setzt Apple auf ein ultradünnes Design. Mit 5,6mm ist es das dünnste iPhone aller Zeiten. Der Rahmen aus Titan der Klasse 5 ist robust und hat ein elegantes, spiegelndes Hochglanz-Finish. Auf der Rückseite befindet sich eine neue Plattform, die an beiden Seiten präzisionsgefräst ist, um die Kameras, den Lautsprecher und die Apple Chips unterzubringen.

Darüberhinaus hat Apple während seiner Keynote bestätigt, dass das iPhone Air ausschließlich mit eSIM betrieben werden kann. Dies spart Platz im Inneren und sorgt so für einen möglichst großen Akku.

Bei der eSIM scheint „der Hase im Pfeffer zu liegen“. Chinesische Mobilfunkanbieter unterstützen für gewöhnlich keine eSIM, auch wenn sie weltweit stark verbreitet ist. Apple hatte allerdings im Vorfeld seiner iPhone-Keynote exklusiv mit China Unicom zusammengearbeitet, um eSIM-Unterstützung für das Gerät bereitzustellen.

Wie die South China Morning Post berichtet, hat Apple gegenüber chinesischen Medien bestätigt, dass das Unternehmen eng mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeite, um das Produkt so schnell wie möglich nach China zu bringen. Weiter hat Apple erklärt, dass alle drei staatlichen Telekommunikationsnetzbetreiber – China Unicom, China Mobile und China Telecom – eSIM-Unterstützung bereitstellen werden, wobei der genaue Zeitpunkt der behördlichen Genehmigung unterliegt.