In der Apple TV+ Serie „Chief of War“ sind die epischen Landschaften Hawaiis und Neuseelands die heimlichen Hauptdarsteller. Ihre Schönheit fesselt uns ebenso sehr wie die Handlung selbst. Wer sich beim Schauen wünscht, selbst diese Orte zu erkunden, bekommt nun die Gelegenheit, die Orte mit einem neuen Reiseführer in Apple Maps zu besuchen.

Reiseführer mit Sehenswürdigkeiten in Hawaii und Neuseeland

Die Suche nach den Drehorten von „Chief of War“ gestaltet sich erfreulich einfach. Gibt man den Serientitel in Apple Maps ein, erscheint direkt der Guide „Chief of War Tour Hawai’i & New Zealand“. Obwohl die Geschichte von „Chief of War“ in Hawaii spielt, wurden die Dreharbeiten aus produktionstechnischen Gründen sowohl in Hawaii als auch in Neuseeland durchgeführt.

Der Guide ist weit mehr als eine bloße Ansammlung von Stecknadeln auf einer Karte. Er erzählt eine Geschichte. Die Tour führt zu zehn ausgewählten Schauplätzen, von den sonnenverwöhnten Stränden Waikikis bis zum geschichtsträchtigen Iolani Palace. Jeder Stopp wird mit Bildern aus der Serie zum Leben erweckt, die eine direkte visuelle Verbindung zwischen dem filmischen Geschehen und der realen Kulisse herstellen. Kurze Texte liefern dazu den historischen Kontext und machen die Bedeutung der Orte greifbar.

Folgende Orte können besucht werden:

Waitakere Ranges Regional Park

Bethells Beach

Kualoa Ranch

Kalapana State Wayside Park

Hūnānāniho Campground

Puʻukoholā Heiau National Historic Site

Iolani Palace

Kualoa Regional Park

Waikiki Beach

Puʻu Kaʻuiki

Apple verwebt hier geschickt seine Dienste zu einem stimmigen Ganzen. So lassen sich die Orte in Apple Maps einzeln oder als kompletter Guide in der eigenen Sammlung speichern. Für die perfekte Atmosphäre bei der Erkundung bietet sich bei der Gelegenheit auch der Soundtrack der Serie von Hans Zimmer und James Everingham auf Apple Music an.

From volcanic peaks to ocean shores, experience the raw beauty of Hawai’i. Search „Chief of War“ in Apple Maps to learn and explore more.#ChiefOfWar pic.twitter.com/6gpcUD7f25 — Apple TV (@AppleTV) September 8, 2025

„Chief of War“ auf Apple TV+

Vor der beeindruckenden Kulisse von Hawaii erzählt „Chief of War“ die historische Geschichte von Kaʻiana, einem hawaiianischen Krieger, der im späten 18. Jahrhundert versuchte, die Inseln zu vereinen, noch bevor die westliche Kolonialisierung einsetzte.

Die Serie schöpft aus der Tiefe ihrer kulturellen Wurzeln und wird von einer überwiegend polynesischen Besetzung getragen. Im Mittelpunkt steht eine Erzählung über Identität, Herkunft und Widerstand, gesehen aus der Sicht eines Volkes, das seine eigene Geschichte nur selten im großen Licht der Öffentlichkeit wiederfindet.

Was „Chief of War“ von anderen historischen Serien abhebt, ist die tiefe persönliche Bedeutung, die das Projekt für seine Schöpfer hat. Jason Momoa und sein Co-Autor Thomas Pa’a Sibbett stammen beide von der indigenen Bevölkerung Hawaiis ab und bringen nicht nur ihre Herkunft, sondern auch ihre enge Verbindung zur Geschichte ihres Volkes in die Serie ein. Für sie ist „Chief of War“ kein gewöhnliches Projekt, sondern ein Ausdruck kultureller Verbundenheit und ein Versuch, eine oft übersehene Perspektive sichtbar zu machen.