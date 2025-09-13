Die Sci-Fi-Serie Foundation gehröcke zu den beliebtesten Serien auf Apple TV+. Fans der Serie können sich freuen. Die Verantwortlichen haben nun bestätigt, dass es eine Fortsetzung der Serie geben wird.

Apple TV+ gibt 4. Staffel zu Foundation in Auftrag

Vor dem Staffelfinale der dritten Staffel von Foundation hat Apple TV+ bekannt gegeben, dass das erfolgreiche Science-Fiction-Epos für eine vierte Staffel verlängert wurde. Die Produktion soll Anfang 2026 beginnen.

In Staffel drei hat sich die Foundation weit über ihre bescheidenen Anfänge hinaus etabliert, während das Imperium der Cleonischen Dynastie schrumpft. Während diese beiden galaktischen Mächte ein unsicheres Bündnis schmieden, erscheint eine Bedrohung für die gesamte Galaxie in Form eines furchterregenden Kriegsherrn namens „The Mule“, dessen Ziel es ist, das Universum mit physischer und militärischer Gewalt sowie Gedankenkontrolle zu beherrschen. Wer gewinnt, wer verliert, wer überlebt und wer stirbt, ist ungewiss, während Hari Seldon, Gaal Dornick, die Cleonischen Dynastien und Demerzel eine potenziell tödliche Partie intergalaktischen Schachs spielen.

In der letzten Folge der dritten Staffel „Der letzte Clean“ fliegen Gaal und die Zweite Foundation zum Maultier, als das Erbe des Imperators einen katastrophalen Schlag erleidet.

Inhalte zur vierten Staffel sind noch nicht bekannt.