Im Anschluss an die Präsentation der neuen iPhones erläuterten Apples Marketingchef Greg Joswiak und Hardwarechef John Ternus in einem Interview die Hintergründe der neuen Modelle. Sie sprachen nicht nur über technische Spezifikationen, sondern demonstrierten auch, wie stabil das iPhone Air ist. Seit kurzem kann das iPhone Air mit Vertrag vorbestellt werden.

Das iPhone Air im Biegetest

Ein besonderer Moment des Gesprächs war die Demonstration der Widerstandsfähigkeit des neuen iPhone Air. Greg Joswiak reichte einem anwesenden Journalisten das Gerät mit der Aufforderung, es zu verbiegen. Trotz vollem Krafteinsatz gab das nur 5,6 Millimeter dünne Smartphone zwar leicht nach, brach aber nicht. Es federte sofort wieder in seine ursprüngliche Form zurück, was laut Joswiak genau so beabsichtigt ist.

Apple achtet seit der „Bendgate“-Debatte des iPhone 6 im Jahr 2014 besonders auf die Stabilität seiner Geräte. John Ternus erklärte, dass die Entwicklung eines so dünnen und gleichzeitig robusten iPhone nur durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren möglich wurde. Fortschritte in der Materialentwicklung, der Einsatz von Ceramic Shield auf der Rückseite und die Effizienz des Apple Silicon Chips waren hierbei entscheidend. Der Großteil der internen Komponenten befindet sich direkt unter dem Kameramodul, das intern schon länger als „Plateau“ bezeichnet wird.

iPhone 17 Pro setzt auf Aluminium

Während das iPhone Air als einziges Modell auf einen Rahmen aus Titan Grad 5 setzt, geht Apple beim iPhone 17 Pro einen anderen Weg. Die Pro-Modelle erhalten einen Rahmen aus einer speziellen Aluminiumlegierung. Ternus nannte dafür zwei schlagkräftige Argumente. Zum einen leitet Aluminium Wärme etwa zwanzigmal besser als Titan, was eine effektivere Kühlung ermöglicht. Zum anderen ist es leichter, wodurch mehr Gewicht für einen größeren Akku zur Verfügung steht. Als zusätzlichen Bonus erlaubt das Material eine Eloxierung, was neue Farboptionen eröffnet. Joswiak kommentierte dies mit dem Hinweis, dass Pro-Kunden sich schon lange mehr Farbvielfalt wünschten, was uns die neue Farbe „Cosmic Orange“ brachte.

Hier das komplette Interview von Tom’s Guide: