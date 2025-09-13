Apple CEO Tim Cook war zu Gast beim Glashersteller Corning in Kentucky und gab in einem Interview Einblicke in die neuesten Produkte des Unternehmens. Im Gespräch mit CNBC ging es vor allem um das iPhone Air, das bei vielen Nutzern auf der Wunschliste steht, aber auch Bedenken bezüglich der Akkulaufzeit weckt. Um diese Bedenken aus der Welt zu schaffen, erklärte Cook, wie es Apple gelungen ist, die Akkulaufzeit des nur 5,6 Millimetern dünnen Smartphones im Vergleich zum iPhone 16 sogar zu verlängern.

Die Akkulaufzeit des iPhone Air

Ein kleineres Gehäuse bietet weniger Platz für den Akku. Auf die Frage, ob Nutzer mit einer deutlich kürzeren Laufzeit rechnen müssten, antwortete Cook selbstbewusst. Er versicherte, die Akkulaufzeit sei großartig und die Nutzer würden sie lieben.

Das Geheimnis dahinter ist eine tiefgreifende Änderung im Inneren des Geräts. Apple hat das iPhone Air von Grund auf neu entwickelt und dabei auf den physischen SIM-Kartensteckplatz verzichtet. Durch den Umstieg auf die eSIM-Technologie konnte der frei gewordene Platz genutzt werden, um den Akku in Bereiche zu erweitern, die zuvor für die SIM-Karte reserviert waren. Ein cleverer Schachzug der Ingenieure, der zeigt, wie jeder Millimeter im Inneren eines iPhone zählt. Ob sich Cooks Versprechen im Alltag bewahrheitet, werden natürlich erst ausführliche Tests zeigen.

Laut den technischen Unterlagen verfügt das iPhone Air über einen 3.149 mAh Akku. Das Smartphone bietet laut Apple eine Videowiedergabe von bis zu 27 Stunden und schafft bis zu 22 Stunden beim Streaming. Mit diesen Werten liegt das iPhone Air bei der Akkulaufzeit auf dem Niveau des iPhone 16 Pro. Gleichzeitig bietet das Gerät eine längere Akkulaufzeit als das iPhone 16. Neben den Platzeinsparungen für einen möglichst großen Akku sorgen zudem der effiziente A19 Pro Chip, die neuen N1 und C1X Funk-Chips und Software-Optimierungen von iOS 26 für eine lange Akkulaufzeit. Wem die Laufzeit nicht reicht, der kann auf das neue MagSafe Batteriepack setzen, welches Apple für das iPhone Air entwickelt hat.

Investition in die US-Fertigung

Der Zeitpunkt des Besuchs bei Corning ist natürlich kein Zufall. Er diente dazu, Apples Investition in die USA als Produktionsstandort zu unterstreichen. Die neue Fabrik wird zukünftig ausschließlich Glas für das iPhone und die Apple Watch herstellen. Die Investition ist Teil eines umfassenden Programms, mit dem Apple in den nächsten vier Jahren 600 Milliarden Dollar in die heimische Fertigung und Infrastruktur investieren will, um die Lieferketten in den USA zu stärken.