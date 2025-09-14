Gerade erst ist der Vorhang für die iPhone 17 Keynote gefallen und schon richtet sich der Blick wieder nach vorne. Wer dachte, Apple würde sich nach dem großen September-Event eine Pause gönnen, wird eines Besseren belehrt. Die Produkt-Pipeline für die kommenden Monate ist prall gefüllt. Basierend auf den Einschätzungen des gut vernetzten Bloomberg-Reporters Mark Gurman stehen uns bis Anfang nächsten Jahres noch rund zehn weitere Produktvorstellungen bevor. Einige davon könnten uns bereits im nächsten Monat erreichen.

Produktneuheiten bis zum Jahresende

Noch bevor das Jahr 2025 zu Ende geht, wird Apple voraussichtlich eine Reihe von Geräten vorstellen, auf die viele Nutzer bereits im September gehofft hatten.

iPad Pro

Ein neues iPad Pro steht ganz oben auf der Liste. Wieder einmal könnte Apple die Premiere seines neuesten Prozessors nicht in einem Mac, sondern im iPad feiern. Man kann davon ausgehen, dass der M5 die beeindruckenden Effizienzgewinne des A19 Pro Chips aufgreift und für die anspruchsvolleren Aufgaben eines Tablets skaliert. Neben der reinen Rechenleistung soll das iPad Pro eine zweite Frontkamera erhalten. Diese wäre speziell für die Nutzung im Hochformat gedacht. Es bleibt abzuwarten, ob Apple hier vielleicht sogar den neuen quadratischen Kamerasensor des iPhone 17 verbaut.

Apple Vision Pro

Auch die Vision Pro erhält ein Leistungsupgrade auf den M5 Chip. Das ist ein beachtlicher Sprung vom aktuellen M2 und dürfte die Verarbeitung komplexer räumlicher Anwendungen spürbar beschleunigen. Am Gehäuse selbst wird sich wohl nichts ändern, man sollte also kein leichteres Modell erwarten. Denkbar sind jedoch ein verbessertes Kopfband im Lieferumfang und eine zusätzliche Farboption in Schwarz.

AirTag 2

Die zweite Generation des beliebten Ortungsgeräts soll den U2 Chip enthalten, der bereits in dem neuen Case der AirPods Pro 3 zum Einsatz kommt. Für den Nutzer bedeutet das eine noch präzisere Ortung. Ein Lautsprecher, der sich nicht so leicht manipulieren lässt, und präzisere Warnungen bei niedrigem Batteriestand runden das Paket ab.

Apple TV und HomePod mini

Im Smart Home Bereich können wir uns ebenfalls über Upgrades freuen. Sowohl das Apple TV als auch der HomePod mini sollen einen neuen Prozessor und Apples N1 Chip erhalten. Letzterer wurde erst kürzlich vorgestellt und verspricht stabilere sowie schnellere Netzwerkverbindungen. Die Apple TV Box wird zudem für die nächste Generation von Siri und die kommenden Apple Intelligence Funktionen vorbereitet. Beim HomePod mini können wir Verbesserungen bei der Klangqualität und neue Farbvarianten erwarten.

Ein Ausblick auf Anfang 2026

Die ersten Monate des neuen Jahres werden nicht weniger spannend. Apple plant offenbar, gleich zu Beginn des Jahres 2026 weitere wichtige Produktkategorien auf den neuesten Stand zu bringen.

MacBook Pro und MacBook Air

Den Anfang macht das MacBook Pro. Traditionell eine Herbst-Ankündigung, nimmt sich Apple diesmal etwas mehr Zeit. Wer auf das große Redesign mit OLED-Display und dünnerem Gehäuse wartet, muss sich allerdings noch bis Ende 2026 gedulden. Die kommende Version behält das bekannte Design bei und legt den Fokus vollständig auf die Leistungssteigerung durch den M5 Chip.

Ähnliches gilt für das MacBook Air. Auch hier steht primär das M5-Upgrade im Vordergrund. Das Notebook erhält damit im ersten Quartal 2026 einen ordentlichen Leistungsschub.

Studio Display

Seit einiger Zeit arbeitet Apple an neuen externen Monitoren. Einer davon soll schon bald auf den Markt kommen. Die Gerüchte deuten auf ein 27 Zoll großes Display hin, was es zu einem wahrscheinlichen Nachfolger des Studio Display macht. Ob es auch eine neue Version des Pro Display XDR geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

iPhone 17e

Nach dem Debüt des iPhone 16e in diesem Jahr stellt sich die Frage nach dem Aktualisierungszyklus. Es sieht ganz so aus, als würde Apple hier ein jährliches Intervall anstreben. Im nächsten Frühjahr erwartet uns daher vermutlich ein iPhone 17e mit einem schnelleren A19 Chip und weiteren dezenten Verbesserungen.

HomePad

Zu guter Letzt steht die Einführung des lange erwarteten Smart Home Hubs namens „HomePad“ bevor. Hierbei handelt es sich um ein Gerät, das an ein fest installiertes iPad erinnert, aber weit mehr als ein Display an der Wand ist. Eigentlich war das Modell schon für 2025 angedacht, doch die Weiterentwicklung von Siri verlangte mehr Feinschliff als gedacht. Sobald Apple die neue Siri-Version mit iOS 26.4 ausliefert, könnte auch Apples erster Smart Home Hub kurz darauf folgen.