Die neuen AirPods Pro 3 bieten einige fortschrittliche Gesundheitsfunktionen. Daneben wirkten die im Februar vorgestellten Powerbeats Pro 2 schon ein wenig zurückgelassen, obwohl sie als erste Apple-Ohrhörer überhaupt einen Pulsmesser an Bord hatten. Doch diese Lücke schließt sich nun erfreulicherweise. Mit dem kommenden Update auf iOS 26 erhalten die Powerbeats Pro 2 ein umfangreiches Softwarepaket, das sie im Fitnessbereich fast auf Augenhöhe mit den neuen AirPods Pro bringt.

Nahtlose Fitness-Integration

Bisher war die Herzfrequenzmessung der Powerbeats Pro 2 eine eher isolierte Angelegenheit, denn die erfassten Daten wurden weder in die Fitness-App integriert noch mit der Apple Watch abgeglichen. Dies ändert sich nun grundlegend.

Künftig integrieren sich die Powerbeats Pro 2 vollständig in die Apple Fitness-App. Startet man ein Training auf dem iPhone, wird der Puls in Echtzeit direkt von den Ohrhörern übertragen, und das für bis zu 50 verschiedene Sportarten. Die Powerbeats Pro 2 arbeiten nun auch mit Apple Fitness+ zusammen, um Echtzeitdaten zu Herzfrequenz, Kalorienverbrauch und der Burn Bar auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Apple verbessert auch die Genauigkeit der Messungen. So arbeiten die Powerbeats Pro 2 und die Apple Watch intelligent zusammen, um durch den Abgleich beider Datenquellen ein noch genaueres Bild der Herzfrequenz zu zeichnen. Ein neuer Algorithmus sorgt zudem für schnellere Messergebnisse.

Besonders praktisch für die kurze Laufrunde ohne viel Gepäck ist die neue Fähigkeit, Schritte ohne ein verbundenes iPhone oder eine Apple Watch zu zählen. Auch die freihändigen Gesten werden mit dem Update von den Powerbeats Pro 2 unterstützt. Ein einfaches Nicken mit dem Kopf genügt, um einen Anruf anzunehmen, während ein Kopfschütteln ihn ablehnt.