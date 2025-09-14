Das iPhone Air ist da, zumindest hat Apple das ultradünne Smartphone vor wenigen Tagen offiziell angekündigt. Passend zum Gerät hat der Hersteller auch die iPhone Air MagSafe Batterie vorgestellt. Mit diesem Zubehörartikel könnt ihr auch die AirPods, Apple Watch und mehr aufladen. Das iPhone Air MagSafe Batterie findet ihr im Apple Online Store.

iPhone Air MagSafe Batterie kann AirPods, Apple Watch und mehr aufladen

Apple hat speziell für das iPhone Air die sogenannten iPhone Air MagSafe Batterie auf den Markt gebraucht. Die MagSafe Batterie lädt das iPhone Air schnell auf, wenn die Batterie fast leer ist, und maximiert die Batterielaufzeit, wenn es den ganzen Tag über verbunden ist, um bis zu 40 Stunden Videowiedergabe bei gemeinsamer Nutzung zu ermöglichen.

Apple stellte die ursprüngliche MagSafe-Batterie ein, als das iPhone von Lightning auf USB-C umstieg. Der erste Akku wurde mit Lightning aufgeladen, und Apple überließ Drittanbietern von Zubehör den Markt für MagSafe-Akkus mit USB-C. Nun feiert die MagSafe-Batterie ihr Comeback. Laut Apple ist der externe Akku ausschließlich mit dem iPhone Air kompatibel.

Auf der Produktseite der iPhone Air MagSafe Batterie heißt es allerdings

Laden von kleinerem Zubehör über USB‑C

Apple sagt, dass der USB-C-Anschluss an iPhones ein AirPods-Case, eine Apple Watch oder ein anderes kleines Gerät, das USB Power Delivery unterstützt, mit bis zu 4,5 W aufladen kann, und dass sich der USB-C-Anschluss am MagSafe-Akku des iPhone Air wahrscheinlich genauso verhält. Die iPhone Air MagSafe Batterie ist für 115 Euro erhältlich.