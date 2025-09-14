Das neue iPhone Air ist da, zumindest hat Apple das ultradünne Gerät bereits angekündigt und es lässt auch bereits als iPhone Air mit Vertrag und iPhone Air ohne Vertrag vorbestellen. Nun hat der Hersteller die Reparaturkosten rund um das neue Modell bekannt gegeben.

iPhone Air: So viel kostet der Akkutausch und weitere Reparaturmaßnahmen

Apple hat nicht nur das neue iPhone Air angekündigt, sondern gleichzeitig auch die Reparaturkosten (außerhalb der Garantie) zu dem nagelneuen Smartphone veröffentlicht. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass der Hersteller auch die Kosten für das iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max bekannt gegeben hat.

Über die Apple Support-Webseite könnte ihr euch einen Kostenvoranschlag zu verschiedene iPhone Modelle einholen. Blicken wir etwas genauer auf den Tausch der Batterie. Hier verlangt Apple sowohl für das iPhone Air als auch für alle drei iPhone 17 Pro Modelle 135 Euro. Für die Non-Pro-Modelle sind es 109 Euro. Die selben Preise ruft das Unternehmen für die iPhone 16 Familie auf.

Die Reparaturkosten für das iPhone Air schätzt Apple wie folgt:

Gesprungenes Glas (nur Vorderseite) : 405 Euro

: 405 Euro Rückglasschaden : 169 Euro

: 169 Euro Riss im Display und Rückglasschaden : 499 Euro

: 499 Euro Batterie : 135 Euro

: 135 Euro Rückkamera : 199 Euro

: 199 Euro Sonstiger Schaden: 859 Euro

Solltet ihr einen AppeCare+ Plan für das iPhone Air besitzen, so liegen die Kosten zwischen 0 Euro und 99 Euro.