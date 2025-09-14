Vor Kurzem hat der iPhone 17 Pre-Sale begonnen. Seit Freitag könnt ihr Vorbestellungen für das iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max aufgeben. Es gibt mehrere Gründe, um eins der neuen Modelle bei Vodafone zu bestellen. Ihr erhaltet unbegrenztes Datenvolumen im GigaMobil M und GigaMobil Young M, ihr erhaltet einen 120 € Tauschbonus und Vodafone gibt euch ein 5 Jahres-Versprechen mit 5 Jahren Herstellergarantie und kostenlosem Akkutausch. Bei Interesse greift direkt zu. Aktion ist zeitlich befristet.

iPhone Air, 17, 17 Pro bei Vodafone vorbestellen

Am Freitag startete bei Vodafone der Vorverkauf der neuen iPhone 17-Serie und der neuen Apple Watches. Kunden, die ihr altes Smartphone eintauschen, erhalten zusätzlich zum Restwert 120 € (12×10 €) Tauschbonus. Außerdem profitiert ihr bei Vodafone vom 5 Jahres-Versprechen mit 5 Jahren Herstellergarantie und kostenlosem Akkutausch und erhalten bis einschließlich 08. Oktober unbegrenztes Datenvolumen in den Tarifen GigaMobil M und GigaMobil Young M.

iPhone 17 256 GB

GigaMobil M (unbegrenztes Datenvolumen statt 50 GB): 1 € einmalig, 64,99 € monatlich bei einer Finanzierung über 36 Monate

GigaMobil Young M (unbegrenztes Datenvolumen statt 100 GB): 1 € einmalig, 54,99 € monatlich bei einer Finanzierung über 36 Monate

iPhone Air 256 GB

GigaMobil M (unbegrenztes Datenvolumen statt 50 GB): 1 € einmalig, 71,99 € monatlich bei einer Finanzierung über 36 Monate

GigaMobil Young M (unbegrenztes Datenvolumen statt 100 GB): 1 € einmalig, 61,99 € monatlich bei einer Finanzierung über 36 Monate

iPhone 17 Pro 256 GB

GigaMobil M (unbegrenztes Datenvolumen statt 50 GB): 1 € einmalig, 74,99 € monatlich bei einer Finanzierung über 36 Monate

GigaMobil Young M (unbegrenztes Datenvolumen statt 100 GB): 1 € einmalig, 64,99 € monatlich bei einer Finanzierung über 36 Monate

iPhone 17 Pro Max 256 GB

GigaMobil M (unbegrenztes Datenvolumen statt 50 GB): 1 € einmalig, 78,99 € monatlich bei einer Finanzierung über 36 Monate

GigaMobil Young M (unbegrenztes Datenvolumen statt 100 GB): 1 € einmalig, 68,99 € monatlich bei einer Finanzierung über 36 Monate

Zusätzlicher Tauschbonus möglich

Ihr kauft ein Apple iPhone 17/Air/17 Pro/17 Pro Max im Tarif GigaMobil oder GigaMobil Young und verkauft euer altes Smartphone (Mindestwert 1 €), dann bekommt ihr 12 Monate lang mtl. 10 € Tauschbonus für das iPhone 17/Air/17 Pro/17 Pro Max – zusätzlich zum Restwert.

5 Jahres-Versprechen

Für Kunden, die ihr Smartphone über Vodafone in Raten zahlen

In allen Tarifen ab GigaMobil M bzw. GigaMobil Young M inklusive, in den Tarifen XS und S für 3,99 € monatlich hinzubuchbar.

Was ist das 5 Jahres-Versprechen?

5 Jahre Garantie: Vodafone verlängert die Herstellergarantie auf 5 Jahre.

Kostenloser Akku-Tausch: Vodafone bietet einen kostenlosen Akku-Tausch an, sobald die Batteriekapazität innerhalb von 5 Jahren unter 80 Prozent sinkt.

>>> Hier findet ihr das iPhone Air, 17, 17 Pro bei Vodafone <<<