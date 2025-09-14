Wer am vergangenen Freitag pünktlich zum Start der Vorbestellungen sein neues iPhone 17 geordert hat, darf sich glücklich schätzen. Für alle anderen heißt es nun, sich in Geduld zu üben. Nur wenige Tage nach dem Verkaufsstart verlängern sich die Lieferzeiten für Apples neueste Smartphone-Generation bereits deutlich und reichen teilweise bis in den Oktober hinein.

Die aktuelle Liefersituation

Anfänglich war vor allem das iPhone 17 Pro Max im Apple Online Store von längeren Wartezeiten betroffen. Inzwischen hat sich die Situation jedoch auf die gesamte Modellpalette ausgeweitet. Sowohl das iPhone 17 Pro als auch das neue iPhone Air und das Standardmodell iPhone 17 sind in bestimmten Konfigurationen erst in mehreren Wochen lieferbar. Apple gibt auf seiner Webseite Verzögerungen von ein bis drei Wochen an. Wer flexibel bei Farbe und Speicher ist, kann mit etwas Glück noch ein Gerät für den offiziellen Verkaufsstart am 19. September finden, sei es per Lieferung oder zur Abholung in einem Apple Store.

Besonders gefragte Farben

Die verlängerten Lieferzeiten geben auch einen ersten Hinweis darauf, welche Ausführungen in diesem Jahr besonders beliebt sind. Wenn man die Verfügbarkeit als Indikator nimmt, erfreuen sich die Pro-Modelle in der neuen Farbe „Cosmic Orange“ großer Beliebtheit. Beim iPhone Air scheint „Wolkenweiß“ der Favorit zu sein, während Käufer des normalen iPhone 17 vor allem zu „Salbei“ und „Schwarz“ greifen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lagerbestände in den kommenden Wochen entwickeln werden.

Ein Lichtblick für frühe Besteller

Einige Kunden, die direkt zum Start vorbestellt hatten und zunächst ein späteres Lieferdatum erhalten haben, berichten laut MacRumors von einer positiven Überraschung. Ihre Bestellungen wurden von Apple bereits aktualisiert und auf den offiziellen Erscheinungstag vorgezogen. Die schnellsten Käufer werden also wie erhofft pünktlich zum 19. September ihr neues iPhone in den Händen halten können.