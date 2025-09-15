Update 12.09.2025: iPhone Air, 17 und 17 Pro lassen sich ab sofort bei der Telekom, o2 und Vodafone vorbestellen. (/Update Ende)

Noch einmal schlafen, dann hat das Warten endlich ein Ende. Ab dem morgigen Freitag lassen sich das iPhone Air, 17 und 17 Pro mit Vertrag bei der Deutschen Telekom, Vodafone und o2 vorbestellen. Möchtet ihr das neue Apple Smartphone ohne Vertragsbindung kaufen, so stellt dies auch kein Problem dar. Ab morgen könnt ihr die neuen Modelle auch direkt im Apple Online Store ohne Vertragsbindung vorbestellen. Wann geht es offiziell los? Der Startschuss fällt am morgigen Freitag (12.09.2025) um 14:00 Uhr. Die letzten Jahre haben allerdings gezeigt, dass der ein oder andere Mobilfunkanbieter einen klassischen Frühstart hingelegt hat und schon etwas früher den Button für die Vorbestellungen freigeschaltet hat. Von daher macht es Sinn, auch schon vor 14:00 Uhr die Vorbestellmöglichkeiten im Auge zu behalten. Natürlich informieren wir euch zeitnah, sobald o2, Telekom und Vodafone Vorbestellungen für das iPhone 17, 17 Air und 17 Pro mit Vertrag entgegen nehmen.

Telekom, o2 oder Vodafone?

Vor wenigen Tagen hat Apple die 2025er iPhone-Modelle angekündigt und iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max präsentiert. Während sich das iPhone 17 optisch zum iPhone 16 kaum verändert hat (Das Display ist um 0,2 Zoll größer geworden), setzt Apple bei den Pro-Modellen auf eine neue Kameraleiste auf der Rückseite. Das iPhone Air ist hingegen komplett neu.

Bleibt ihr eurem bisherigen Anbieter treu und führt eine Vertragsverlängerung durch oder nehmt ihr die neuen Modelle zum Anlass, um den Anbieter zu wechseln? Sowohl die Telekom, als auch Vodafone und o2 bietet volumenbasierte Tarife als auch Unlimited-Tarife an, so dass für jeden Geschmack der passende Tarif dabei sein sollte. Die Telekom „lockt“ euch mit ihren MagentaMobil-Tarifen, während Vodafone auf die GigaMobil-Tarife und o2 auf die o2 Mobile Tarife setzt. Alle Anbieter haben zum Verkaufsstart verschiedene (Rabatt-) Aktionen aufgelegt.

iPhone Air, 17 und 17 Pro ohne Vertrag direkt im Apple Online Store kaufen

Falls ihr aus welchen Gründen auch immer, euer iPhone 17, 17 Air oder 17 Pro nicht über einen Mobilfunkanbietern kaufen möchtet, so könnt ihr die Geräte natürlich auch ohne Vertragsbindung direkt über den Apple Online Store bestellen. iPhone 17 mit Vertrag oder iPhone 17 ohne Vertrag? Wie fällt eure Wahl aus?