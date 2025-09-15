Apple hat vor wenigen Augenblicken ein Firmware-Update für die AirPods Pro 2 sowie AirPods 4 veröffentlicht. Mit diesen werden neue Funktionen bereitgestellt, die in Kombination mit iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 eingeführt werden.

AirPods Pro 2 & AirPods 4: Firmware 8A356 ist da

Apple hat heute Abend nicht nur iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und weitere Updates veröffentlicht, sondern auch ein frisches Firmware-Update für die AirPods Pro 2 und AirPods 4 auf den eigenen Servern platziert. Konkret handelt es sich um die Firmware mit der Build 8A356. Diese ersetzt die bisherige Build 7E93

Im Juni dieses Jahres hatte Apple im Rahmen der WWDC-Keynote verschiedene neue Features für die beiden Kopfhörer angekündigt, die nun eingeführt werden. Die erste Neuerung für die AirPods umfasst „Audioaufnahmen in Studioqualität“. Interviewer, Podcaster, Sänger und andere Creator können ihre Inhalte mit einer besseren Soundqualität aufnehmen und Aufnahmen sogar unterwegs oder mit Stimmisolierung in lauten Umgebungen machen.

Die zweite Neuerung für die AirPods Pro 2 und AirPods 4 hört auf die Bezeichnung „Kamera Fernbedienung“. Mit dieser ist es einfacher, Inhalte aus der Distanz zu erfassen. Beim Verwenden der Kamera App oder kompatibler Kamera Apps anderer Anbieter auf dem iPhone oder iPad können Content Creator das untere Ende der AirPods gedrückt halten, um ein Foto zu machen oder eine Videoaufnahme zu starten. Drückt ihr ein zweites Mal, so wird die Aufnahme gestoppt.

Nicht nur die AirPods Pro 2 und AirPods 4 unterstützen die genannten Funktionen, auch die AirPods Pro 3, die sich bereits vorbestellen lassen und Freitag ihren Verkaufsstart feiern, bieten diese Features.

