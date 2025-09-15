Knapp eine Woche ist es her, dass Apple die neuen AirPods Pro 3 angekündigt hat. Seitdem lassen sich die neuen Kopfhörer auch vorbestellen. Den offiziellen Verkaufsstart feiern die AirPods Pro 3 am kommenden Freitag. Im Anschluss an das Special Event hat Apple verschiedenen Medienvertretern, YouTubern, Influencern und Co. ein AirPods Pro 3 Testgerät ausgehändigt. Soeben ist das Presseembargo gefallen und die erste Reviews / Testberichte sind online.

AirPods Pro 3 Reviews sind da

Spiegel

In der dritten Version sind Apples AirPods Pro noch einmal substanziell besser geworden als ihre Vorgänger. Nicht so sehr wegen der Pulsmessung oder der in der EU verschobenen Übersetzungsfunktion. Sondern in erster Linie, weil sie besser klingen und Alltagslärm besser aussperren als die meisten Konkurrenzmodelle. Was letztlich aber den einen oder die andere überzeugen könnte, ist ihr Preis. Denn ganz entgegen den Gewohnheiten der vergangenen Jahre sind die neuen AirPods Pro 30 Euro günstiger als ihre Vorgänger, sie kosten zum Start 249 Euro. Damit sind sie sogar 50 Euro weniger teuer als die ebenfalls den Puls messenden Powerbeats Pro 2.

The Verge

Nun, ich bin kein Toningenieur, aber ich habe die aktive Geräuschunterdrückung der AirPods Pro 3 zusammen mit meinem persönlichen Paar AirPods Pro 2 einer Reihe von Praxistests unterzogen. Sie ist verdammt gut. […] Ich habe so gut wie nichts zu beanstanden, und der einzige Nachteil, der mir einfällt, ist, dass die verbesserte Passform vielleicht immer noch nicht für jeden geeignet ist. Der Preis ist derselbe, die Neuerungen sind clever und vor allem sind die Klangqualität und die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) für Ohrhörer erstklassig.

Stern

Die Airpods Pro 3 sind Produktpflege, wie man sie sich wünscht. Ob Sitz, Klang, Noise Cancelling, Transparenz-Modus oder Laufzeit: Alle wichtigen Aspekte wurden verbessert. Mit dem Pulstracking und der Übersetzungsfunktion bieten sie zudem nützliche Zusatzfeatures. Einziges echtes Manko ist die geringere Ladekapazität des Cases. Das dürfte für die meisten Nutzer aber verkraftbar sein.

Computerbild

Die Apple AirPods Pro 3 sind starke In-Ears, die selbst ohne die technischen Neuheiten auf ganzer Linie überzeugen. Der Tragekomfort ist hoch, sie sind wasserdicht und die aktive Geräuschunterdrückung sehr effektiv.

Video-Reviews

