Über das Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Seine Einschätzung, welche Produkte Apple Ende 2025 und Anfang 2026 ankündigen wird, haben wir in einem separaten Artikel bereits festgehalten. Darüberhinaus sprach der Apple-Insider auch über eine Apple Brille. Diese erwartet Gurman in den nächsten 12 bis 16 Monaten.

Gurman: Apple Brille kommt Ende 2026 oder Anfang 2027

Glaubt man den Informationen von Bloomberg Mark Gurman, so werden die Apple Smart Glasses Ende 2026 oder Anfang 2027 auf den Markt kommen. Die erste Version der Apple Brille wird vermutlich Metas Ray-Bans Konkurrenz machen und kein vollwertiges Augmented-Reality-Erlebnis bieten. Apples Ziel ist es zwar eine vollwertige AR-Brille auf den markt zu bringen, die erste tatsächlich ausgelieferte Version wird jedoch deutlich einfacher sein.

Die erste Apple Brille wird mit Kameras für Videoaufnahmen und einem Audiosystem (Lautsprecher und Mikrofon) ausgestattet sein. Für die Datenverarbeitung dient sehr wahrscheinlich ein verbundenes iPhone. Das vollständige Smart-Glasses-Erlebnis, bei dem Daten durch die Brillengläser gesehen werden, wird voraussichtlich erst in einigen Jahren Realität.

Gurman schreibt