Apple hat im Laufe des heutigen Abends iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 und tvOS 26 als kostenlose Softwareupdates veröffentlicht. In diesem Zusammenhang bietet das Unternehmen aus Cupertino neue Tools zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet.

Die neuesten Tools von Apple zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet sind ab sofort verfügbar

Ihr erinnert euch? Anfang dieses Jahres hat Apple die Verwaltung von Kinderaccounts für Eltern vereinfacht. Ab sofort stehen noch mehr Tools für Eltern bereit, um Kinder zu schützen. Diese neuen Funktionen, die erstmals im Juni vorgestellt worden sind, umfassen unter anderem:

Die Möglichkeit für Eltern, die Altersspanne ihres Kindes mit Apps zu teilen, wobei gleichzeitig die Privatsphäre geschützt bleibt.

Erweiterte standardmäßige Schutzfunktionen für Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren.

Feinere Altersfreigaben im App Store für Jugendliche (13+, 16+ und 18+) sowie eine detailliertere Kennzeichnung für App-Funktionen, die sich auf die Altersangemessenheit von Inhalten auswirken können, wie Werbung, nutzergenerierte Inhalte oder In-App Kontrollen wie Kindersicherungen.