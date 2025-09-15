iOS 18.7 ist da. Apple nutzt den heutigen Abend nicht nur, um iOS 26 und Co. zu veröffentlichen, sondern auch das bisherige iOS 18 zu aktualisieren. Kurzum: Ab sofort steht das X.7 Update auf den Apple Servern zur Verfügung.

iOS 18.7 steht als Download bereit

Falls ihr aus welchen Gründen auch immer, nicht auf iOS 26 aktualisieren könnt oder wollt, so hält Apple am heutigen Abend ebenfalls eine Aktualisierung für euer iPhone bereit. Ab sofort kann statt iOS 26 auch iOS 18.7 heruntergeladen und installiert werden.

Während iOS 26 ein brandneues Liquid-Glass-Design mit sich bringt, wird iOS 18.7 euer iPhone genauso aussehen lassen wie zuvor. Apple nutzt das Update auf iOS 18.7, um in erster Linie unter der Haube zu arbeiten, Fehler zu beseitigen und die Leistung des Systems zu optimieren. Von daher lesen sich die Release-Notes wie folgt

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates und wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Update: Mittlerweile stehen auch 16.7.2 und 15.8.5 mit identischen Release-Notes zur Verfügung.