Ab sofort stehen tvOS 26 & HomePod Software 26 zum Download bereit. Damit könnt ihr am heutigen Abend nicht nur euer iPhone, iPad, den Mac und die Apple Watch aktualisieren, sondern auch Apple TV und den HomePod (mini).
tvOS 26 & HomePod Software 26 sind da
Lange Rede, kurzer Sinn: Die Beta-Phase ist beendet und ab sofort können alle Anwender tvOS 26 & HomePod Software 26 herunterladen und installieren. tvOS 26 installiert ihr direkt über die Einstellungen an Apple TV und den HomePod aktualisiert ihr über die Home-App am iPhone, iPad oder Mac.
In der Kurzbeschreibung zu tvOS 26 heißt es
Apple hat tvOS 26 vorgestellt, das Apple TV noch immersiver, unterhaltsamer und bedienungsfreundlicher macht. Mit dem beeindruckenden neuen Design mit Liquid Glass ist tvOS 26 dafür entwickelt worden, die abgespielten Inhalte in den Fokus zu rücken, damit Nutzer keinen Moment mehr verpassen. Die Apple TV App zeigt jetzt kunstvolle Kinoplakate, die es unterhaltsam und einfach machen, den nächsten Titel zu entdecken. Verbesserungen für das Wechseln von Profilen und eine optimierte Anmeldung bei Apps machen es einfacher als je zuvor, sich unterhalten zu lassen. Zu den Updates für Apple Music Sing gehören neue Möglichkeiten, mit dem iPhone zusammen mit Freunden mitzusingen.
In den Release-Notes zu HomePod 26 heißt es
Softwareversion 26 enthält Unterstützung für das Überblenden mit Apple Music und Verbesserungen für AirPlay. Dieses Update enthält zudem Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen.
Mit „Überblenden“ auf dem HomePod werden fließende Übergänge zwischen zwei aufeinanderfolgenden Titeln erzeugt, damit die Musik nie endet.
Wenn du AirPlay verwendest, um Audio auf dem HomePod wiederzugeben, kannst du Siri auf dem HomePod jetzt bitten, auf einem anderen HomePod-Lautsprecher in deinem Zuhause wiederzugeben.
0 Kommentare