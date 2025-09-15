Ab sofort stehen tvOS 26 & HomePod Software 26 zum Download bereit. Damit könnt ihr am heutigen Abend nicht nur euer iPhone, iPad, den Mac und die Apple Watch aktualisieren, sondern auch Apple TV und den HomePod (mini).

tvOS 26 & HomePod Software 26 sind da

Lange Rede, kurzer Sinn: Die Beta-Phase ist beendet und ab sofort können alle Anwender tvOS 26 & HomePod Software 26 herunterladen und installieren. tvOS 26 installiert ihr direkt über die Einstellungen an Apple TV und den HomePod aktualisiert ihr über die Home-App am iPhone, iPad oder Mac.

In der Kurzbeschreibung zu tvOS 26 heißt es