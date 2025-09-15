In der Nacht auf den heutigen Montag (14. September 2025) wurden die 77. Emmy Awards verliehen und die Apple Original-Serien „Severance“ und „The Studio“ konnten jeweils mehrere Auszeichnungen gewonnen.

Apple TV+ Serien „Severance“ und „The Studio“ gewinnen bei den Emmy Awards

In „Severance“ leitet Mark Scout (Scott) ein Team bei Lumon Industries, dessen Mitarbeiter sich einem Abfindungsverfahren unterzogen haben, das ihre Erinnerungen zwischen ihrem Arbeits- und Privatleben chirurgisch trennt. Dieses gewagte Experiment in Sachen „Work-Life-Balance“ wird in Frage gestellt, als Mark sich im Zentrum eines sich entwirrenden Mysteriums wiederfindet, das ihn dazu zwingt, sich mit der wahren Natur seiner Arbeit auseinanderzusetzen … und seiner selbst.

In „The Studio“ spielt Rogen Matt Remick, den frisch ernannten Chef der angeschlagenen Continental Studios. Während die Filmindustrie um ihr Überleben und ihre Relevanz kämpft, kämpfen Matt und sein Kernteam aus zerstrittenen Führungskräften mit ihren Unsicherheiten und müssen sich mit narzisstischen Künstlern und feigen Konzernbossen herumschlagen, um im ewig schwer fassbaren Streben nach großartigen Filmen Erfolge zu erzielen. Hinter ihren Machtanzügen verbirgt sich ihre ständige Panik, und jede Party, jeder Setbesuch, jede Casting-Entscheidung, jedes Marketingmeeting und jede Preisverleihung bietet ihnen die Chance auf einen glänzenden Erfolg oder eine karrierebeendende Katastrophe. Matt ist ein Mensch, der Filme liebt und atmet, und dieser Job ist der, dem er sein ganzes Leben lang nachjagt – und er könnte ihn durchaus zerstören.

Folgende Auszeichnungen hat Apple TV+ bei den 77. Emmy Awards gewonnen:

The Studio — Outstanding Comedy Series

Tramell Tillman (as Seth Milchick) — Outstanding Supporting Actor In A Drama Series (Severance)

Britt Lower (as Helly Riggs) — Outstanding Lead Actress In A Drama Series (Severance)

Merritt Wever (as Gretchen George) — Outstanding Guest Actress In A Drama Series (Severance)

Seth Rogen (as Matt Remick) — Outstanding Lead Actor In A Comedy Series (The Studio)

Seth Rogen and Ryan Goldberg — Outstanding Directing For A Comedy Series (The Studio episode „The Oner“)

Seth Rogen, Ryan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, and Frida Perez — Outstanding Writing For A Comedy Series (The Studio episode „The Promotion“)

Bryan Cranston (as Griffin Mill) — Outstanding Guest Actor In A Comedy Series (The Studio)

Adam Randall — Outstanding Directing For A Drama Series (Slow Horses episode „Hello Goodbye“)

Apple-CEO Tim Cook und SVP Eddy Cue waren bei der Preisverleihung vor Ort.